晨报记者 孙俊毅

本周一被列入中国体育彩票足球竞彩项目的包括瑞典超、巴甲等赛事。

周一001瑞典超 9日01:00松兹瓦尔VS卡尔马

松兹瓦尔上轮在客场顶住了马尔默的狂轰滥炸，守住0∶0的结果，全场比赛马尔默射门达到25次，角球 21个，松兹瓦尔能不丢球有一定的运气成分，此前松兹瓦尔连续6场比赛有进球，而上轮是球队本赛季第三场联赛未能进球。

卡马尔上轮1∶1战平布鲁马波卡纳，球队已经连续7场比赛不胜，状态低迷。主流机构对本场开主让半球中低水，是近几个赛季最深盘口，主胜概率大。

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松兹瓦尔VS卡尔马 胜

周一002德乙 9日02:30科隆VS杜伊斯堡

科隆上轮3∶1击败比勒费尔德，本赛季客场保持全胜，目前6胜 1平1负领跑积分榜。

杜伊斯堡前8轮联赛2平6负，是德乙唯一还没有胜绩的球队，积分榜垫底也在情理之中，场均失球2.13个也是德乙最高。主流机构对本场开主让一球/球半中低水，并不看好杜伊斯堡的客场之旅，科隆主胜、继续领跑德乙应无悬念。

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科隆（-1）VS杜伊斯堡 胜/平

周一005巴甲 9日07:00弗鲁米嫩塞VS巴拉纳

弗鲁米嫩塞在周中的南美俱乐部杯中2∶0击败昆卡，两回合以总比分4∶0淘汰对手晋级8强。

巴拉纳上轮1∶1战平瓦斯科达伽马，已经连续13轮联赛没有赢球，目前不仅在积分榜上垫底，而且落后倒数第二名累西腓体育已达10分，几乎预订了一个降级名额。巴拉纳前13个客场1平12负，仅攻入2球，攻击力孱弱到极点。不过弗鲁米嫩塞主场攻击力也一般，本赛季主场场均进球0.85个，列巴甲倒数第二（仅比巴拉纳稍强），本场弗鲁米嫩塞小胜或是最合理的结果。

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