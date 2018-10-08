主场5球大胜贵州恒丰-联赛还剩5轮，上港依旧领先4分

晨报记者 俞 炯

在昨晚进行的中超第25轮的比赛中，联赛领头羊上海上港主场5∶0大胜积分垫底的贵州恒丰。其中武磊梅开二度，超越郝海东成为中国顶级联赛进球第二多的球员。凭借这场胜利，在本赛季联赛还剩5轮的情况下，上港队依旧领先第二名广州恒大4分。

本场比赛是中超U23政策再次调整后的第一轮联赛，上港队因为有超过三位U23球员入选各级别国字号球队集训，因此不再被要求完成U23球员的出场指标。为此主教练佩雷拉也是直接将U 23球员全部排除出了首发名单，吕文君被推上首发。由于U21国足周一就开始集训，因此上港队替补席上也只有一名入选国家集训队的U 23球员雷文杰。

上港队的对手贵州恒丰排在积分榜的最后一名，保级形势岌岌可危，虽然此前取得了在联赛中的两连胜，但本次做客上海包括主力门将和主力外援中锋在内的三名球员累积四张黄牌停赛，主力中后卫韩鹏飞也因为骨折缺席了本场比赛。

不过，上半场上港队踢得并不轻松，对手锋线上的外援斯蒂夫利用自己的速度优势，屡次给上港队后防线制造威胁，甚至他还打入一球，不过被判越位在先；顶替耶拉维奇客串中锋的本土球员郑凯木，也在进攻端表现得十分活跃。而上港队的外援核心奥斯卡，前45分钟状态一般，这使得上港队在进攻组织上有些生涩。好在上港队凭借王燊超的进球，在第23分钟就取得了领先。吕文君右边路弧线球传中，王燊超冲顶得分。就像主教练佩雷拉赛前说的那样，“希望在比赛中球队能够尽早进球。”

下半场，上港队明显提速，奥斯卡的状态也开始复苏，球队在7分钟内打入三球。先是胡尔克和武磊打出前场二过一，武磊打入个人本赛季的第22个进球，这个进球也让武磊超越郝海东，成为中国顶级联赛进球第二多的球员；接着又是武磊策动攻势，奥斯卡助攻埃尔克森中路头球破门；接着武磊接吕文君妙传，再一次单刀破门，梅开二度。他本赛季的进球数已经达到了23个，甩开第二名长春亚泰的尼日利亚前锋伊哈洛3球，继续高居射手榜第一的位置。

随着奥斯卡最后助攻胡尔克打入上港队本场比赛的第5球，上港队顺利在主场全取三分。而奥斯卡个人本赛季联赛的助攻次数也达到了惊人的18次，排在球员助攻榜的首位。

当然，主场大胜之余，上港队也留下了隐患。本场比赛主力中卫贺惯和队长胡尔克都吃到黄牌，他们都将因为累积四张黄牌停赛，缺席上港队下轮客场和江苏苏宁的比赛。另外上港队主帅佩雷拉因为被第四官员艾堃认为多次离开指挥的技术区，被罚上看台，也将无法在下轮比赛中现场指挥。