习近平情系百姓的心里话

2018年9月25日至28日，习近平在东北三省考察。9月28日临近中午，习近平乘车来到辽宁抚顺市东华园社区，实地了解抚顺市采煤沉陷区避险搬迁安置情况。在陈玉芳家，习近平同居民们围坐在一起唠家常。总书记关切询问住房改善情况如何、退休金和社保能不能按时领取、看病方便不方便。大家对总书记说，自从搬进新社区，环境卫生明显改善，水电气供应有了保障，公共服务进了社区，生活质量提高了一大截。习近平听了十分高兴。离开社区时，居民们围拢过来，纷纷向总书记问好，习近平同大家亲切握手，满怀真情地对他们说，

说一千、道一万，增加农民收入是关键

2018年6月12日至14日，习近平在山东考察。6月14日，习近平来到济南市章丘区双山街道三涧溪村，他走进村民赵顺利家，同一家人围坐一起拉家常，问他们收入怎么样，搬迁花了多少钱，生活上还有哪些困难。赵顺利拉着总书记的手激动地说，这些年老百姓的生活可好了，致富路越走越宽，日子越过越红火，全靠党的政策好。

习近平听了十分高兴，叮嘱随行的地方领导，农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。要加快构建促进农民持续较快增收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来。要把党的政策用生动通俗的形式宣传好，让广大群众听得懂、能理解。要加强村规民约建设，移风易俗，为农民减轻负担。

为民的事没有小事，要把群众大大小小的事办好

2018年4月24日至28日，习近平在湖北考察。4月26日上午，习近平在武汉市青山区工人村街青和居社区考察棚户区项目建设和居民生活情况。在群众办事大厅，习近平同工作人员和前来办事的居民亲切交谈。大家向总书记表达自己的所见所想所愿，感恩党的好政策。习近平强调，社区是基层基础。只有基础坚固，国家大厦才能稳固。共产党是为人民服务的政党，为民的事没有小事，要把群众大大小小的事办好。要改革创新，完善基层治理，加强社区服务能力建设，更好为群众提供精准化精细化服务。基层党组织担负着领导社区治理的重要职责，要把党的惠民政策宣传好，把社区居民和单位组织好，打造共建共治共享的社区治理格局。

全面小康路上不能忘记每一个民族、每一个家庭

2018年2月10日至13日，习近平春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众。2月11日，习近平乘车沿着坡急沟深的盘山公路，往返4个多小时，深入大凉山腹地的昭觉县三岔河乡三河村和解放乡火普村看望贫困群众。

习近平指出，我们搞社会主义，就是要让各族人民都过上幸福美好的生活。全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在贫困地区，特别是在深度贫困地区，无论这块硬骨头有多硬都必须啃下，无论这场攻坚战有多难打都必须打赢，全面小康路上不能忘记每一个民族、每一个家庭。

好日子是通过辛勤劳动得到的

2016年7月18日至20日，习近平在宁夏考察。7月18日下午，习近平在固原市冒雨考察了两个村的脱贫攻坚工作。在泾源县大湾乡杨岭村，他察看村容村貌，到回族贫困户马科、马克俊家中详细了解脱贫措施的制定和落实情况。习近平指出，好日子是通过辛勤劳动得到的。发展产业是实现脱贫的根本之策。要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路。

所有领导干部都是人民勤务员

2016年2月1日至3日，习近平春节前夕赴江西看望慰问广大干部群众。2月2日，习近平乘车来到井冈山市茅坪乡神山村。这是一个贫困村。在贫困户张成德家中，习近平一间一间屋子察看，坐下来同夫妇俩算收入支出账，问家里种了什么、养了什么，吃穿住行还有什么困难和需求。老乡端上热气腾腾的米果请总书记品尝。女主人说，总书记给全国人民当家当得好，老百姓感到很幸福。习近平回应她说，我们国家是人民当家作主，包括我在内，所有领导干部都是人民勤务员。

政策好不好，要看乡亲们是哭还是笑

2015年6月16日至18日，习近平在贵州调研。6月16日，习近平乘车来到遵义县枫香镇花茂村考察。花茂村近年来发展山地现代高效农业、推动农旅一体化，开办了42家乡村旅馆、10个农家乐，村民生活有了显著变化。习近平走进村民王治强经营的农家乐，房前屋后看得十分仔细，“家里种什么？”“土地经营情况怎么样？”“农家乐搞得怎么样？”习近平同村民们围坐在院子里聊起家常，村民们纷纷向总书记介绍自家生活情况，赞赏党和政府的政策好。

习近平指出，群众拥护不拥护是我们检验工作的重要标准。党中央制定的政策好不好，要看乡亲们是哭还是笑。要是笑，就说明政策好。要是有人哭，我们就要注意，需要改正的就要改正，需要完善的就要完善。

只要有信心，黄土变成金

2012年12月29日至30日，习近平在河北省阜平县看望慰问困难群众。12月30日，习近平来到地处深山的龙泉关镇骆驼湾村考察。这个村是特困村，村里608口人有428人为贫困人口。习近平逐一走进困难群众唐荣斌家、唐宗秀家看望，盘腿坐在炕上，同乡亲手拉手，详细询问他们一年下来有多少收入，粮食够不够吃，过冬的棉被有没有，取暖的煤炭够不够，小孩上学远不远，看病方便不方便。

看到老区一些乡亲尚未摆脱贫困、生活还比较困难，习近平强调，只要有信心，黄土变成金。各级党委和政府要把帮助困难群众特别是革命老区、贫困地区的困难群众脱贫致富摆在更加突出位置，因地制宜、科学规划、分类指导、因势利导，各项扶持政策要进一步向革命老区、贫困地区倾斜，进一步坚定信心、找对路子，坚持苦干实干，推动贫困地区脱贫致富、加快发展。