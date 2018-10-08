时隔四年，习近平说的这些话历久弥新

来源：新华网

新华网 金佳绪

【编前语】2014年10月8日，党的群众路线教育实践活动总结大会召开，习近平总书记对加强党的作风建设、全面推进从严治党作出重要部署。4周年之际，新华社《学习进行时》回顾梳理了总书记的15句话，与您一同回味学习。

·历史使命越光荣，奋斗目标越宏伟，执政环境越复杂，我们就越要增强忧患意识，越要从严治党，做到“为之于未有，治之于未乱”，使我们党永远立于不败之地。

·世间事，做于细，成于严。从严是我们做好一切工作的重要保障。

·风清则气正，气正则心齐，心齐则事成。

·只有坚持问题导向，从细处入手，向实处着力，一环紧着一环拧，一锤接着一锤敲，才能积小胜为大胜。

·“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”让群众满意是我们党做好一切工作的价值取向和根本标准，群众意见是一把最好的尺子。

·思想上松一寸，行动上就会散一尺。思想认识问题一时解决了，不等于永远解决。

·制度不在多，而在于精，在于务实管用，突出针对性和指导性。如果空洞乏力，起不到应有的作用，再多的制度也会流于形式。牛栏关猫是不行的！

·要坚持制度面前人人平等、执行制度没有例外，不留“暗门”、不开“天窗”，坚决维护制度的严肃性和权威性，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，使制度成为硬约束而不是橡皮筋。

·有什么样的党内政治生活，就有什么样的党员、干部作风。

·批评和自我批评是解决党内矛盾的有力武器，也是保持党的肌体健康的有力武器。

·我们做人一世，为官一任，要有肝胆，要有担当精神，应该对“为官不为”感到羞耻，应该予以严肃批评。

·领导干部要严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。这些要求是共产党人最基本的政治品格和做人准则，也是党员、干部的修身之本、为政之道、成事之要。

·作风建设永远在路上，永远没有休止符，必须抓常、抓细、抓长，持续努力、久久为功。

·纪律面前一律平等，党内不允许有不受纪律约束的特殊党员。

·得民心者得天下，失民心者失天下，人民拥护和支持是党执政最牢固的根基。人民群众中蕴藏着治国理政、管党治党的智慧和力量，从严治党必须依靠人民。（网站首页图：新华网图片）



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