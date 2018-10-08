来源：光明网-《光明日报》

一堂诠释传承革命精神的“党史课”

——中国革命精神联展（1921—1949）观展记

光明日报记者 张国圣

国庆期间，重庆红岩景区再次“爆棚”：国庆假期前6天共有653425人次前往红岩景区参观，其中游客量最大的10月4日为174694人次。正在重庆红岩革命历史博物馆红岩魂广场举行的“不忘初心，牢记使命——中国革命精神联展（1921—1949）”，连日来更是游人如织，成为热门的景点、特殊的课堂。

游客在参观展览。任德刚摄/光明图片

首次集中展现中国革命精神谱系

中国革命精神联展由重庆红岩革命历史博物馆于2017年发起，得到中共一大会址纪念馆、嘉兴南湖革命纪念馆、南昌八一起义纪念馆、延安革命纪念馆等全国24家革命类历史博物馆、纪念馆全力协作。9月27日，经过近一年谋划筹备，由中国博物馆协会纪念馆专业委员会和重庆红岩革命历史博物馆主办的“不忘初心，牢记使命——中国革命精神联展（1921—1949）”，在红岩魂广场举行开展仪式。展出的600余张珍贵史料照片，比较全面系统地展示了自1921年中国共产党诞生至1949年新中国成立的28年间，中国共产党带领中国人民在艰苦卓绝的伟大革命斗争中培育形成的系列革命精神，比较清晰地展现了1921—1949年的中国革命精神谱系。

联展负责人、红岩革命历史博物馆党委书记朱军介绍，这是全国首次对红船精神、井冈山精神、苏区精神、洪湖精神、大别山精神、东北抗联精神、长征精神、照金精神、延安精神、太行精神、铁军精神、红岩精神、西柏坡精神等伟大革命精神的集中性系统性展出。展览旨在贯彻落实习近平总书记要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好的重要指示精神，自觉承担起新时代“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，更好地缅怀革命先烈，讴歌他们的英雄事迹和崇高精神；更好地传播革命历史文化，用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人。

将联展做成极具表现力的“党史课”

国庆期间，熙熙攘攘的游客来到中国革命精神联展现场，都会不由自主地放慢脚步，安静下来，认真倾听讲解，仔细浏览每一幅图片、阅读每一段文字。

联展通过照片、场景等形式生动展示不同历史时期的伟大革命精神和老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩。100多块展板以真实的画面、具象的图文、史诗般的场景记录国家大事，讴歌时代精神，以党和国家发展历程诠释传承革命精神，成为一堂极具表现力的“党史课”。

78岁的北京游客张春华在女儿的陪伴下，用几个钟头看完了联展的所有内容。“年轻时看了小说和电影后，就一直想来红岩精神的发祥地瞻仰。这一次终于圆梦，能看到中国革命精神联展更是意外之喜。”张春华激动地说，“看展览时我一直在想，烈士们没有享受到革命胜利后的幸福生活，如果他们能看到现在人民富起来、国家强起来的成就，一定会更加自豪、更加喜悦，更感到他们的艰苦奋斗、流血牺牲是值得的！”

青年学生杨斯然和杨舒然一边参观一边讨论。两人表示，展览帮助他们将书本知识还原成了真实的历史，现场的冲击力和产生的心灵共鸣很难用语言描述，“展览让我们更加明白今天的幸福来之不易，更加认识到牢记这些伟大精神的必要性”。来自江苏苏州的游客潘晓东说，国庆之际重温革命历史，作为后人要更加珍惜当下，不忘初心，从自己做起，大力弘扬中国革命精神，为民富国强的中国梦而努力奋斗。

“中国革命精神联展旨在充分发挥伟大精神‘鉴往知来、资政育人’的教育功能，让观众通过观展细细体味‘不忘初心，牢记使命’的革命精神内涵，更加坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，自觉投身中华民族伟大复兴的历史进程。”朱军说。

拓展传承弘扬革命精神的互联网“主战场”

与“爆棚”的现场游一样，9月28日投入运行的中国革命精神联展“网游”平台也人气旺盛。截至10月6日，已有16807人次浏览中国革命精神联展的网上展览。

联展以“微信+语音导览”和网上展览的方式进行网络推广。

展览内容全部被制作成语音导览，放置在红岩联线微信公众号内。参观者只需关注微信公众号，点击对应菜单即可获得语音导览，即使没有讲解员也能快速准确了解各个红色馆址相关历史的智能化展览效果。参观者离开展览现场后，同样可以关注红岩联线微信公众号获取语音导览，继续深入了解各个红色馆址的历史文化。

进入红岩联线官网，还可以点击专题在网上观展。网站展览融合传统展陈与电子杂志阅读技术，参观者可以自由翻阅，对感兴趣的局部点击放大观看。只需轻触显示屏，就能深度游览25个红色革命馆址的历史文化。

“不忘初心，牢记使命——中国革命精神联展（1921—1949）”在重庆展出3个月后，将在全国巡回展出。朱军表示，全国巡回展出将让更多观众现场领悟中国革命精神的深刻内涵，而智能语音导览和网上专题展览，则能充分利用互联网技术让优秀革命传统文化惠及更多群众，是利用“互联网+”数字化技术拓展传承弘扬革命精神互联网“主战场”，推进革命文化大数据云平台和博物馆动态化、智能化建设的有益探索。

《光明日报》（ 2018年10月08日 04版）