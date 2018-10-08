有一种开放叫“上海”，有一种相聚叫“进博会”

进口博览会脚步临近，几个月来海陆空刷屏的进口博览会上海城市形象片今天华丽更新，而且连推4部。

每座城市都有自己的形象片，这一次，上海市政府新闻办公室专为进口博览会策划推出的这组形象片有何不同？

告别“大而全”，小视频给你“好看”

城市形象片追求宏观表达，往往几分钟片长要装下数十个题材，大而全的呈现容易让人审美疲劳。

由SMG旗下幻维数码承制的进口博览会上海城市形象片另辟蹊径，一连推出四部，分别以“大美”、“人文”、“活力”、“机遇”四个篇章，展现即将迎来进口博览会的不一样的上海。

每个篇章主题独立，节奏轻盈，组合在一起，就是一个立体灵动的上海。

四部曲，看见不一样的上海

“大美篇”

上海的美是什么？鳞次栉比，人山人海，还是雨后梧桐？

“大美篇”没有追求“大航拍”、“大逐格”的技术表达，而是用镜头去感受和捕捉上海气质。

东方和西方的多样元素、充满底蕴和未来感的不同空间、硬朗的建筑线条和生动的人物面容，在镜头中共存、对话，共同描绘出一个向世界张开双臂的魅力上海。

“人文篇”

如同百川入海，不同文化在上海融合，让这里成为精彩汇聚的舞台。

“人文篇”将这座舞台的大幕徐徐拉开，充满自信的本土文化、琳琅满目的国际文化、世界一流的顶级赛事……灵感在这里碰撞交融，上海化身为一座激情鸣响的舞台，为进口博览会提供深厚的文化土壤。

“活力篇”

上海从来不缺少活力，在进一步向世界开放市场的今天，市场的活力得到了更加强烈的释放。

“活力篇”里，琳琅满目的新业态，足不出户买遍全球的便利，所到之处尽是惊喜的创新时尚体验，动感影像构建了一个让人目不暇接、活力跃动的上海。

“机遇篇”

人们选择上海，是因为它始终与世界对话，不断奔跑向前，努力超越自我。在这里，众多科创项目正在进行，数个核心领域正在突破，深刻地影响着时代和我们的生活。

“机遇篇”将镜头深入到上海国际贸易、工业制造、科技创新等领域，探寻蕴藏其中的巨大潜能，展现城市盎然生长的力量。她用镜头向世界告白：汇聚全球资源的上海，拥有更多机遇，怀揣更大梦想。

在这组为进口博览会度身定制的形象片里，上海多元的国际化气质、拥抱世界的开放态度、欢迎全球友人的热情姿态，一一尽显。反复出现的“这一刻，在上海”，一次又一次向世界发出诚挚邀约。

身在上海，是一种亲历才懂的情感。

再刷屏的片子也道不尽上海的精彩。投身其中，用心感受，这一刻，无论你来自哪里，让我们相聚在上海。

来源：周到上海 作者：周到君