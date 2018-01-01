上海市与中央广播电视总台签约！总台首个区域总部和地方总站在沪成立

慎海雄表示，习近平总书记日前就中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年发来贺信，高度肯定中央广播电视总台组建以来取得的成绩，对中央广播电视总台未来工作提出殷切希望。

总台正以总书记的贺信精神为动力，奋力打造具有强大引领力、传播力、影响力的国际一流新型主流媒体。上海是改革开放的排头兵和创新发展的先行者，总台与上海市的战略合作，有助于充分利用上海得天独厚的优势，不断提升引领力、传播力、影响力。

总台将以长三角总部和上海总站为前沿阵地，为上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出贡献。