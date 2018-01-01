上海市与中央广播电视总台签约！总台首个区域总部和地方总站在沪成立

上海市政府与中央广播电视总台今天（10月8日）在沪签署深化战略合作框架协议。中央广播电视总台第一个区域总部和地方总站——长江三角洲总部和上海总站同时在沪成立。市委书记李强，市委副书记、市长应勇出席签约仪式并会见中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄一行。
他说，按照习近平总书记对上海工作的指示要求，我们正在加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。
文化是城市能级和核心竞争力的重要体现，我们要按照建设国际文化大都市的要求，加快发展文化事业、文化产业，全力打响“上海文化”品牌，充分激发文化创新创造活力。
中央广播电视总台是党中央重要宣传舆论阵地，是国家广播电视台。上海与总台合作前景十分广阔，要进一步发挥各自优势，拓展合作空间，实现共同发展。希望总台一如既往为上海改革发展提供有力舆论支持，助力上海提升经济创新力、产业竞争力和文化软实力。
上海将为总台在沪发展创造更好环境、提供更优服务，支持总台打造国际一流新型主流媒体。
慎海雄表示，习近平总书记日前就中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年发来贺信，高度肯定中央广播电视总台组建以来取得的成绩，对中央广播电视总台未来工作提出殷切希望。
总台正以总书记的贺信精神为动力，奋力打造具有强大引领力、传播力、影响力的国际一流新型主流媒体。上海是改革开放的排头兵和创新发展的先行者，总台与上海市的战略合作，有助于充分利用上海得天独厚的优势，不断提升引领力、传播力、影响力。
总台将以长三角总部和上海总站为前沿阵地，为上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出贡献。
签约仪式上，李强、慎海雄、应勇为中央广播电视总台长三角总部和上海总站揭牌。市委常委、宣传部部长周慧琳主持仪式。副市长翁铁慧和中央广播电视总台副台长阎晓明分别代表双方签约。市委常委、市委秘书长诸葛宇杰出席。
根据协议，双方将围绕重大文化项目、服务长三角、版权运营、4K超高清产业、体育产业、影视剧译制、影视技术等方面开展全方位深度合作。徐汇区政府与中国国际电视总公司也签署了有关项目合作协议。
资料：新民晚报-陈正宝