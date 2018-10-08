李强调研黄浦江苏州河沿岸规划建设：打造城市“项链”、发展名片和游憩宝地

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来源：上观新闻 作者：张骏

市委书记李强今天上午在调研黄浦江、苏州河沿岸规划建设情况时指出，上海因水而生、依水而兴，黄浦江、苏州河承载着上海的过去、现在和未来，对这座城市有着特殊重要性，是不可或缺的宝贵资源。要按照习近平总书记对上海工作的指示要求，对照建设“五个中心”和卓越全球城市的目标，把黄浦江、苏州河沿岸规划好、建设好、管理好，着力推动高质量发展、创造高品质生活，使黄浦江、苏州河沿岸成为城市的“项链”、发展的名片和游憩的宝地。

调研地点：静安区一河两岸

上午，李强一行首先来到静安区博华广场，登高俯瞰苏州河两岸地区，听取有关规划发展情况介绍。静安区内4.3平方公里的苏州河一河两岸地区，将通过建设连续的公共活动系统、活化历史文化遗存、增加滨河开放空间等，形成滨水活动中枢、文化艺术地标与人文休闲集聚带。李强指出，重视滨水地区规划建设，是国际知名城市塑造城市形象、促进城市发展的一条重要经验。要疏密结合，引导高端资源和产业集聚，增加市民休闲空间。要注重细节，在考虑功能的同时强化对桥梁、人行道等设施的设计，提升滨水空间景观品质。

调研地点：普陀区梦清园

随后，市领导来到位于普陀区苏州河畔的梦清园。这里三面临水，绿树成荫，湿地园林相映成趣，已成为市民休憩的好去处。园中还保留改造了原上海啤酒厂部分老建筑，用于展示上海水环境治理和苏州河文脉。李强一路察看，详细了解苏州河水环境治理、岸线贯通和历史建筑更新利用等情况。李强叮嘱有关负责人，要加大城市内河水环境综合治理力度，持续推进苏州河两岸公共岸线贯通工作，让市民享有更多水清岸绿、具有文化品质的城市滨水空间。

调研地点：浦东世博文化公园

在浦东后滩地区建设世博文化公园，是上海完善生态系统、提升空间品质、延续世博精神、建设卓越全球城市的重大举措。园内保留部分世博场馆，并将新建上海大歌剧院、温室花园及配套设施等。李强一行来到建设现场，实地了解公园一期和周边地区建设规划情况。李强对有关单位负责人说，要按照“百年大计、世纪精品”的要求，把世博文化公园精心打造成为传世之作。景观规划要进一步细化完善，尤其要把江南文化元素充分融入其中，既要有绿化也要有文化，既要有森林也要有园林，展现江南园林特色，建设一座有韵味、有故事的大公园。

座谈会上，李强听取了黄浦江、苏州河沿岸地区建设规划情况汇报。他指出，黄浦江、苏州河在上海发展历史上有着举足轻重的地位和作用，面向未来，上海要成为卓越的全球城市，黄浦江、苏州河是极为重要的宝贵资源。要努力将“一江一河”沿岸打造成为代表上海卓越全球城市水平的标杆区域、提升城市能级和核心竞争力的重要承载区、体现上海城市形象的著名地标。要坚持高起点规划，借鉴国际知名城市滨水区域规划建设经验，把规划具体落实到控制性详细规划层面。坚持高标准建设，本着对城市负责、对历史负责的态度，仔细打磨，打造精品。坚持高水平管理，统筹考虑规划、建设、管理，把精细化思维贯穿到“一江一河”管理各方面，使沿岸管理成为全市城市精细化管理的示范。

黄浦江沿岸创新节点布局示意图

李强强调，城市滨水地区是城市核心功能的重要承载区，是城市转型和功能提升的重要战略空间。随着“一江一河”两岸货运、生产等功能弱化，滨水地区需要转型重生，努力成为上海高质量发展的标杆区域，成为上海发展的金名片。要集聚更多高端产业，提升资源配置能力和高端服务能力。要明晰沿岸各区功能，产业布局要体现差异性，避免同质竞争。要联动发展，更好发挥滨水一线对腹地的辐射和带动效应，使“一江一河”滨水资源溢出效益最大化。

苏州河沿岸重点功能区分布示意图

李强指出，要把黄浦江、苏州河沿岸建设作为一项重大民生工程，顺应市民期待，花更大气力把“一江一河”滨水空间腾退出来、贯通起来，还江还河于民，让滨水公共空间成为市民群众生活休憩之处、中外游客流连忘返之地，成为上海生活的品牌。要提升生态品质，进一步改善水质，尽可能多地增加绿色生态空间。提升配套服务水平，让滨水区域服务管理更人性化、更便捷。提升文化内涵，深度挖掘和活化利用老建筑、工业遗存，加强公共文化设施和文化地标布局，形成新的文化活动集聚区，增强城市人文魅力。

市领导翁祖亮、诸葛宇杰、时光辉参加调研。（图片摄影：陈正宝）