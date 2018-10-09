这些“话术”有没有觉得耳熟？

晨报首席记者 叶松丽

我来“学霸1对1”已经有大半年了。在这之前，我在另一家教育培训机构做销售。跳槽到“学霸1对1”的时候，我还是想做销售。但最后人事部门最后给我安排的是班主任——这个岗位不需要上课，日常工作就是给学员排课、向家长推荐课时包，以及课时到期续费。

刚来就要面临如何接其他人班的问题，如果明着说，孩子要换班主任了，要换老师了，家长的反弹通常会很大。怎么说真是个问题，好在公司有“话术”——没错，就是“话术”。就是教我们这些新来的菜鸟如何跟家长沟通。而我们只有通过公司组织的“话术”书面考试，才能上岗。

于是，按照“话术”的规范要求，我跟家长们说：“你的孩子各方面都表现不错，是我们公司重点培养的对象。虽然孩子现在的××班主任也非常重视你家小孩，但是公司还是安排了经验更加丰富的老师来带。我们从每个班主任手里选出一到两个特别优秀的孩子，组成重点班。从现在起，您的小孩分在我的班上……”

有了“话术”，我们就不用担心说错话，也不担心会穿帮。因为网络教育培训和实体店不一样的地方，就是学员之间永远没有在一起上课的机会，除非他们线下认识。

接任班主任之后，班里有个孩子虽然补习了两个月，但成绩提升不明显，反而沉迷网络。在跟家长沟通过程中，我发现家长抱怨很多，有可能要退费了，怎么办？

按照“话术”的规范化操作，我跟这个家长说：“××妈妈，咱们家孩子才学习两个月，而且每周只上一个小时课，跟老师的接触时间比较短。××妈妈，如果您想让咱们孩子的成绩明显提升，我建议一周上两到三小时课……”

意外总是在不经意的时候发生。一天，有个家长跟我说要停课。再一了解，原来她打算给孩子报另外一家培训机构的辅导班。客户流失对我来说当然是大事！怎么办？好在“话术”为我提供了精准的操作规范。

按照“话术”操作要求，我非常肯定地强调这个孩子在前一个学习阶段取得的成绩，肯定孩子学习的状态和潜力，跟老师的磨合也很默契。然后话锋一转，我告诉家长，如果现在把孩子换到别的辅导班去，一切又要重新开始，新的环境、新的老师、新的节奏，孩子不一定适应。“孩子的时间很宝贵，孩子的未来耽误不起！”

仿佛孩子一离开我们，马上成绩就不行了似的。

卖“课时包”，让家长续费，是我工作的重中之重，这直接关系到我的收入。课时快到期了，如何让家长继续交钱买课？我们通常是这样说服孩子家长的：先说孩子目前的学习状态很好，这次考试成绩提高了不少分，孩子刚刚走上成绩快速提升的通道——如果刚看到希望就放弃，对孩子肯定是一个非常大的打击，孩子可能会自暴自弃，成绩一落千丈也是有可能的，之前的努力就会前功尽弃……

在让家长有了一定的危机感后，我们会立即转入对“学霸1对1”的专业性和教学经验的叙述。如果家长表现出兴趣，就立即谈接下来的教学计划。

……

上面的“话术”，你有没有觉得耳熟？

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