如果蒙眼管用，还要教育干吗

子不语

这两天网上流传着一张微信截图。事情大致由班主任在班级群@了一位家长开始，班主任告诫该家长，“最近有家长反映你开跑车接送孩子这样不太好”，“会引起孩子们的攀比心理，这样不利于教育”。

马上就有别的家长帮腔说，“这样确实不妥，再有钱也要低调一些啊”，甚至有家长提出了建议，“是啊，不就是送个孩子嘛，普通点的车也行啊”、“反正你们也不差钱”。

这位家长可能是被说得有些气，回怼了几句，“钱是我辛苦赚来的，不偷不抢，想给孩子最好的，有啥不对”，“如果开跑车就攀比，那是不是你们孩子太脆弱了？另外，我凭什么再买一辆‘普通’的车来为你们服务呢？”

然后……就没有然后了，他被班主任直接踢出了群。

据称，该家长来自杭州，担任当地一知名房地产公司高管，年收入以百万计。本身是跑车控，所以自行购买了一辆法拉利488跑车。如果有证据显示该家长的收入为非法所得，比如有偷逃税款等行为，建议老师及其他家长向有关部门进行反映，一旦能够查实，就算他是天王巨星，也难逃法网。

但如果该家长的收入确实是合法所得，那么他说的“钱是我辛苦赚来的，不偷不抢”，我觉得确实也没有什么不对。国外有家长还天天开坦克车送孩子上学的，好像也没被老师踢出群。有钱低调固然是一种姿态，但有钱又张扬，只要不为非作歹、仗势欺人，至少不算有什么毛病。

况且，开辆三四百万的跑车，也不能算太显摆，而明明有辆好车，却非要停在车库里吃灰，另外再买辆“普通车”专门送孩子，这样好像反而有点问题——以前煤炭司被查的那个“小官巨贪”，就是有几个亿堆在家里吃灰，每天骑自行车上下班的。

而家里有了钱，开跑车接送孩子上下学，孩子会否因此耽于享乐，不思进取？孩子上不上进，确实需要家长从小在价值观上进行引导，跟家长是不是过分宠溺有关系，跟家长是否教导孩子树立正确的财富观有关系，跟家长是否以身作则教育孩子要靠自己的努力、合法地积蓄财富有关系。但唯独跟上学坐什么车没关系，跟春游带什么零食没关系，跟家里住筒子楼还是大别墅没关系。物质的田野里不一定非要开出恶之花，正如贫瘠的土地里也不一定只能生长杂草，归根结底这要看耕种的农夫、灌溉的园丁，会施以怎么样的照料。如果非要给开跑车接送孩子的家长挑毛病，恐怕……是跑车坐着不舒服，如果是敞篷的，在路上还会吃到尾气。

至于到底是否会引起其他孩子的攀比心理，是否不利于教育，我想，这反而应该是那位踢人的班主任所要操心的问题。班里有个有钱人的小孩，就唯恐hold不住，怕其他孩子因此染上嫌贫爱富的恶习，这个班主任，怕也太不中用了一点。家长有责任对自己孩子的价值观负责，而老师，应该对全班孩子的价值观负责。小孩子互相攀比一直都有，我们小时候就算没有汽车，也会为骑什么自行车，老坦克还是新潮的山地车小小地攀比一下。作为老师，怎么样在孩子的成长过程中，教会孩子们如何脚踏实地，通过自己的努力实现目标，对自己的将来负责，这应该是老师最应该做的事情之一。

所以，老师应该教孩子，是富有和贫穷一样，都不应该受到歧视。无愧于己心，无愧于社会，无论贫穷还是富有，都是值得骄傲的人生。