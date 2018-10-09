曾被指垃圾分类走形式，徐汇汇景苑垃圾箱房内竟无垃圾桶-垃圾分类走形式？动真格后得民心！

晨报记者 郁文艳

半个多月前，徐汇区汇景苑居民曾向晨报记者反映，小区垃圾分类走形式主义——布告栏通知每家每户去领分类垃圾桶，同时还贴了一些垃圾分类的宣传页，但实际上，小区没有任何垃圾分类的实际行动，垃圾箱房依旧乱七八糟，垃圾混合堆放。

记者当时走访小区发现，垃圾箱房外贴着错误的四分类标识，推开一看，里面根本没有分类垃圾桶，堆放着废旧行李箱、食用油油桶等各种杂物。

不过经过一段时间整改，日前，记者再度走访小区，发现垃圾箱房环境面貌有很大改善，并正逐步向居民推广垃圾分类意识。

曾经

垃圾房分类标识都贴错

近期，汇景苑居民周先生反映，今年七月，小区物业在布告栏贴了通知，让居民去领垃圾桶，“领个垃圾桶回家，就算小区开展垃圾分类了？”

接到居民反映后，记者前往汇景苑实地走访。在小区角落的垃圾箱房外，贴着“厨余果皮”、“其他垃圾”、“可回收物”、“有害垃圾”四个标识。首先，这个四分类是不符合《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》规定的“湿垃圾”、“干垃圾”、“可回收物”、“有害垃圾”要求的。其次，“有害垃圾”和“可回收物”贴在同一个扔垃圾窗口，“厨余果皮”和“其他垃圾”贴在另外同一个垃圾窗口，这不禁叫人疑惑：同一个窗口怎么扔不同的垃圾？

推开垃圾投放窗口，里面连一个垃圾桶都没有，堆放着废旧行李箱、食用油油桶等各种杂物。

在垃圾箱房外，倒是有1个咖啡色的湿垃圾桶，以及若干个黑色垃圾桶，但上面没有“干垃圾”标识。

垃圾箱房对面，露天堆放着装修垃圾，另一侧堆放着大量纸板箱。

在垃圾箱房处，几名负责小区垃圾收运的人员正忙碌着，有人踩着黄鱼车拉来纸板箱，有人拉来了装修垃圾。其中一名男子说，他在这里干垃圾收运17年了，小区每层楼都有垃圾桶，他们每天都会去收运垃圾，桶里是各种垃圾混在一起的。“垃圾分类要大家素质都高了才能做好。”这名男子对目前做好垃圾分类似乎没有信心。

另一名人员说，就算小区里垃圾分好了，到最后可能还是被一辆大车运走。

如今

杂物被清理环境得改善

接到记者反映的情况后，汇景苑所属天平街道积极协调居委、物业、街道房办、绿化市容所等部门对小区环境进行整治。日前，记者再度来到汇景苑，物业负责人介绍，由于环境改善，与垃圾箱房紧邻的一个小花园吸引了居民前来锻炼身体。

记者看到，原先露天堆放的建筑垃圾、可回收物等都已被清理干净，错误的“四分类”标识也已经被“两网融合回收点”（垃圾分类网和可回收资源网）的标识取代。推开垃圾箱房，里面的杂物也已全部被清理干净，并摆放着4个分类垃圾桶。

小区物业负责人指着两扇卷帘门介绍，今后，这里面就是建筑垃圾堆放场所，当产生装修垃圾时，业主必须提前联系物业，将装修垃圾清运到此库房内，物业会联系清运企业，及时清运，避免建筑垃圾长期露天堆放。

此外，为方便居民扔垃圾，汇景苑在每层楼的楼梯间都放置了垃圾桶。如今每层楼都有干、湿2个垃圾桶，垃圾分类相关宣传也贴在了底楼公共区域。

同时，垃圾分类相关内容也被写入了新的小区《管理规约》（修改草案）第十二条：业主、使用人按照相关法律、法规、规章的规定，对其产生的生活垃圾进行户内分类并分类投放；应当爱护垃圾箱房，垃圾分类收集容器等生活垃圾分类设施设备。如有违反上述行为的，由业委会或物业予以劝阻；劝阻无效的，业委会可将上述行为在公示栏予以公示。

街道绿化市容所有关负责人表示，除了逐步要求居民源头分类外，还已经联系垃圾清运单位，开始分类运输汇景苑小区的垃圾。

下一步

将邀请第三方开展宣传

物业负责人介绍，在对垃圾箱房进行环境整治的同时，也顺带把紧邻的小花园环境进行了整治，环境的改善吸引了一部分居民在小花园锻炼身体。居民说，“希望保持下去”。

对于未来的长效管理，物业负责人介绍，他们每天都会派人巡视小区环境，尤其是垃圾箱房和楼梯间的垃圾分类投放。

居委会负责人表示，此前小区已经开展过一次垃圾分类宣传咨询，今后将邀请第三方机构不定期在小区开展垃圾分类宣传活动，通过“小手牵大手”等方式，进一步推广垃圾分类意识，“目前，小区垃圾分类刚起步，对于不配合垃圾分类的居民和行为，我们还是以劝导为主，将来会采取一些更有强制性的措施。”