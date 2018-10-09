浦东住房租赁合同网签电子预约平台上线-办理住房租赁合同网签“最多跑一次”

晨报记者 胡迎

自今年7月1日起，上海全面实施住房租赁合同网签备案制度，国有土地上的住房租赁活动，均应按规定进行合同网签备案。或许有些市民会担心：办理住房租赁合同网签会不会很麻烦？是不是要排长队等候？昨天，记者在浦东新区的受理点看到，从取号到办理，一切秩序井然，而工作人员的专业操作也大大加速了办理网签的速度。

另外，浦东新区在全市范围内率先推出了“住房租赁服务电子预约平台”。通过网上预约，实现租赁合同网签业务“最多跑一次、合同拿回家”。

市民少跑腿，数据多跑路

据了解，浦东新区住房租赁服务中心利用“互联网＋”手段，在全市范围内率先推出了“住房租赁服务电子预约平台”。通过网上预约，可以让市民少跑腿，数据多跑路，不用因为缺少材料或者办理业务排队过长而来回折腾了。

昨天下午1时左右，记者在位于浦东南泉北路的浦东新区住房租赁服务中心看到，虽然还没有到下午正式开始受理的时间，在取号处已经排起了数十人的队伍，等待拿号。或许是平台预约开通首日的关系，现场暂未看到网上预约用户直接取号办理。

据记者观察，当天现场拿号的效率还是挺高的，在13:30正式受理前约20分钟，已有现场的工作人开始核对取号市民的材料信息，确认无误后会发放办理号码以及住房租赁合同网签申请书以便提前完成填写。整个取号的过程还是非常迅速的，每人花费约30秒到3分钟不等，“有备而来”的市民，因为材料齐全大概30秒即可搞定，而一些上了年纪的市民，现场的工作人员则会指导他们把相应材料一件一件掏出来进行核验。

因为在取号时已经过了一道“审核”关，所以受理窗口也未排起长队，市民在完成网签申请后可凭取件单日后领取合同，或者选择直接快递合同到家。不过也有市民告诉记者“到了周六，办理还是需要花一点时间的”。

实现租赁网签一次办结

不过，记者在现场也看到一些“马大哈”市民闹出了不少小插曲。有因为排队排着突然房东或者承租方遛弯“消失”再重新排队拿号的，也有市民在取号点拿了号码却忘记拿回产证或身份证等重要物件的。

另外，还有一些准备不足的市民因为现场只带了复印件还要再跑一趟。这时，现场的工作员就会递上一份小“攻略”并直接告诉他，下次可以先在网上进行预约然后再来现场办理网签。

据介绍，在浦东，需要办理租赁合同网签的市民可进入预约网站（yuyue.pd fw qsdc.com）按提示步骤进行操作，即可实现申请人在网上远程完成住房租赁合同网签申请及预约，约5个步骤即可完成预约操作，对于各个步骤网站也有详细的操作说明。随后，在预约时间到预约点进行现场核验材料后，即可拿到网签合同，真正实现住房租赁网签业务一次办结。

为避免信息错误、资料不全造成重复受理，在网上填写资料的同时请务必注意信息准确，确保填写所有产证人的信息和所有需要办理租赁合同网签备案承租人。预约完成后，就可根据自己情况就近选择预约地点和日期，并携带好所需材料。