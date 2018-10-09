网络教学“学霸1对1”突然掉线了-据统计，目前受害学员有1000多名，涉及金额2000多万元

晨报首席记者 叶松丽

“孩子做作业拖拖拉拉怎么办？孩子厌学怎么办？孩子产生自卑情绪怎么办？”今年3月，张女士在朋友圈里看到某微信公众号发的一篇文章，一下子就被吸引了，因为她的孩子学习习惯很糟糕，才小学三年级，就有了自卑感，从而产生了厌学情绪。

“那篇文章是以一个家长的口吻写的，文章里推荐的就是这家名叫‘学霸 1对1’的网络教培机构。”张女士跟孩子一起试听之后，在销售人员的鼓动下，一次性购买了480次课程。然而，孩子只上了7次课，就不想学了。从此，张女士就开始了漫长的退费交涉过程，“直到10月3日，我才知道在这家机构的老板跑了”。

昨天下午，记者在位于江场三路288号“学霸1对1”公司采访时看到，公司里所有的电脑都搬到了前台，前来讨要学费的家长在那里进进出出，而该公司382名员工基本上也都被欠薪两个月。

据家长们自行统计，目前受害学员有1000多名，涉及金额2000多万元。

新买的课一节都没上

王女士的孩子10岁，在班级里英语成绩算好的，美中不足的是英语口语欠缺一点。2017年7月，王女士在微信公众号上看到一则“××作业帮”的广告，做了一些了解后，就跟“学霸1对1”的老师联系上了。很快，老师就安排王女士和孩子一起“试听”了一堂课。

“其实，我们也就是抱着听一听没什么坏处的心态开始试听的。听完之后，我也没有立即答应买他们的课程。老师很大度地说，听完不买也不要紧的。”王女士说，虽然他们嘴上那么说，但是还是经常打电话做她的工作，给她的感觉就是如果不在他们“学霸1对1”上课，就是对孩子不负责任。

碍于情面，王女士最终还是交了钱。去年7月，第一次交了5000元，购买了40个课时。后来又交4600元买了40个课时。这些课时都是全价的，没有折扣。到今年年初，“学霸 1对 1”的“班主任”又经常在微信和电话里向王女士推销课时，说他们马上要涨价了。如果购买他们的“课时包”，会便宜许多。

记者在采访中了解到，“学霸1对1”的所谓班主任，实际上就是销售人员。到底要不要买这个“课时包”？王女士犹豫了很久。但销售人员不停地打电话，还让王女士帮忙拉人。经不住对方的软磨硬泡，5月3日，王女士最终还是花了23664元，买了包含240个课时的“课时包”。

“去年9600元买的80个全价课时，我们才用了68个，还没有用完。现在这个240个课时的课时包，一个都没有用，‘学霸1对1’就这样关门了！”王女士说，如果不是授课老师告诉她，她还不知道。

原来，10月4日一早，王女士收到“班主任”的微信，里面是一个二维码。让王女士加入一个群。实际上，这个二维码是班主任在3日深夜发送的。“我长按二维码，加入的竟然是一个维权群，当时就懵了。一开始我根本不知道我要维什么权。”

老师为什么要组织家长维权呢？昨天下午，该网络教培机构的授课老师小江告诉记者，几乎所有员工都被拖欠了两个月的薪资，平均每个人约2万元。老师们在讨薪无望的情况下，忍不住就告诉了学生家长。

“名师”是刚毕业大学生

王女士说，当时销售人员向她推销“课时包”时，说要2万多元，她说一次拿不出这么多钱。“其实我也就是找个借口搪塞他们，没想到销售就跟我说，他们那里可以办分期付款，免息的。我心太软，他们把话说到这个份上，我已经没有退路了。”

23664元——王女士办了18期分期，每期还1300多元，目前已经还了5期。“我是在得知‘学霸1对1’跑路后，才仔细看了那份分期合同，里面竟然有一笔2910多元的咨询服务费，其实就是给第三方金融公司的贷款手续费。”王女士说，孩子的课没法上了，但分期贷款的钱还要按时还，想想都很郁闷。

张女士的遭遇则更糟糕。“也许是给我们试听的课，老师讲得特别好；也许是孩子第一次上网络课，有新鲜感。试听完之后，我就问孩子，感觉如何？孩子说很好。”张女士说，既然孩子说很好，她就买了课程包。

他们给张女士推荐了48368元的“课时包”，包含480个课时。“我说，哪能一次买这么多？销售说这个‘课时包’不限定上哪门课，孩子想上什么课都行，而且可以一直上下去。如果感觉不好，可以随时退费，15个工作日内一定退到你卡里。”

一次付款近5万元，张女士也感觉到有压力。于是，在销售人员的帮助下，办了18期分期付款，每月向第三方金融机构还款2576元。

不妙的是，张女士的孩子上了7次课后，对这个学习方式感到很厌倦，决定不学了。于是，张女士就开始漫长的退费之路。

“推销的时候，他们天天粘着我。知道我要退费了，他们就躲着不见。退款日期一推再推。9月底说好，10月20日之前，一定会把我的钱退回来。10月3日，我得到消息，他们要关门了。”张女士说，她家在苏州，如果不是出了这件事，她也许一辈子都不会找到这个公司里来。

由于一直在协商退款中，张女士就停止了向第三方金融机构还款。“一开始经常有莫名其妙的电话打过来，还有短信，说我欠了多少贷款。我以为是电话诈骗，就没有搭理。因为我印象中从来没有找这些公司贷过款。”

有一天，张女士接通了电话。对方说她有两次贷款没有还，已经进入征信黑名单了。“我还以为是骗子，对方就告诉我，是在‘学霸1对1’办的分期贷款。”

张女士将信将疑，到银行拉了个单子，看到自己果然上了征信黑名单。

一名家长说，销售人员曾表示，从幼儿园到高中，均可以选择“学霸1对1”在网上补习语、数、外等各科课程，且都是名师“一对一”教学。出事后，他们才发现，所谓的“名师”基本都是刚毕业的大学生。

垮台最初是由欠薪引起

在家长们提供给记者的所有合同和发票上，“学霸1对1”的经营公司名字都是“上海叉子信息科技有限公司”。静安区市场监督管理局提供的公司资料显示，这家公司是2015年成立的。经营范围一栏内，没有任何文字显示该公司可以经营教育培训事项。

然而，在该公司的广告上，却毫不隐瞒他们超范围经营的违法事实。

“自2015年成立以来，‘学霸1对1’在教育领域深耕细作，熟知现阶段全国各地区中小学生的学习痛点，由专业教研开发团队自主研发超10万套教材资料，由超2万位来自名校的精英教师进行全学科4级阶梯式在线教育模式……”

所有家长在“上钩”之前，都曾经听过销售人员对公司老板曲某某做得传奇介绍：“1995年出生的女孩子，华二中学毕业，在东北财经大学读到大二时退学，回上海办了这家企业。”

员工们都说，曲某某是个美女。

在今年4月初该公司的年会上，曲某某也深情回顾了“学霸1对1”是如何由一个10人团队发展到现在规模的：“犹记在最初的时期，年会只是几个人聚在一起吃一顿火锅。大家怀揣着满腔的热血，心中装着对未来的展望。”

“学霸1对1”的垮台，最初是由欠薪引起的。

9月10日，教师节，“学霸1对1”的老师们却没有收到8月份的薪资。当晚6点多，财务人员在内部联络系统上通知：因为“银行系统问题”，导致不能正常发工资，并言之凿凿地说，第二天银行方面的工作人员会来处理问题。

然而，工资最终还是没有发下来。9月12日，曲某某在内部联络系统上公告：“大家好，我是‘学霸1对1’的CEO。首先，很抱歉9月10日的工资没能及时发放。”接着，曲某某就透露了一些隐情：目前，公司确实在资本寒冬下，导致本月资金紧张，“今日我与合作方敲定了最终协议细节。很快，新的资金就能投入进来”。

昨天下午，仍在公司留守的员工告诉记者，曲某某说的“合作方”，也是一家网络视频授课公司，曲某某把公司的学员和教师整体转让给了这家公司。

不过，员工所指的这家接盘公司在致学员家长的信中特别强调：该公司与“‘学霸1对1’机构不具有任何关联关系，对‘学霸1对1’机构需向其学员承担的任何责任或赔偿不承担任何责任。”

记者试图联系曲某某，了解相关情况，然而，曲某某名片上的电话语音告知已停机。

不过，曲某某在9月28日的谈话录音中多次强调，她不会“跑路”。

有机构已终止学费代扣

昨天发稿前夕，与“学霸1对1”合作的富盛资融（中国）商业保理有限公司（以下简称“富盛公司”）给记者发来情况说明，告知该公司对“学霸1对1”事件的应对措施。

“今年10月初，我们得知学霸（指“学霸 1对 1”）运营停滞，导致学员可能面临无法继续上课的情况，因此以保护消费者利益为前提，富盛于10月4日向涉及的614位学员告知即刻暂停学费代扣；节后富盛根据学员反馈，为避免学员更多忧虑，10月8日发送通知终止学费代扣，以等待事件解决方案，消费者若重新授权我司代扣学费的，再按照消费者授权执行代扣服务。”

据家长介绍，富盛公司只是与“学霸1对1”进行分期付款合作的机构之一。