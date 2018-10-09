部分涉外家政公司半公开推销缅佣-薪水较低、人数或已超菲佣 相关法律明确规定雇主非法聘外国人可能被罚款

晨报记者 谢克伟

昨天，记者获悉，包括缅佣（来自缅甸）、印佣（来自印度尼西亚）、泰佣（来自泰国）等东南亚地区的保姆正通过各种非法途径批量入市，其中缅佣以其地缘上靠近我国、价廉等优势，更多地进入到申城家庭。业内人士估计，缅佣入市人数或已超过菲佣。

而人保部门相关人士明确表示，任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。

聘用渠道：电话咨询后会主动联系

一位知情人士透露，现在混迹在家政市场的外籍保姆已经不只是前几年的菲佣，东南亚保姆已经悄然出现。如果想找东南亚保姆或了解她们的详细情况，上网查找便可略知一二。获悉这一信息后，记者按图索骥，发现东南亚保姆多数隐身于提供涉外家政服务的公司中。

进入某国际家政公司的网站，页面上显示有涉外保姆服务内容，但涉外保姆主要是介绍国内保姆去美国、加拿大等地的打工信息，并未有为申城家庭介绍外籍保姆的内容。不过，当记者电话打过去询问该公司工作人员“有没有菲佣可以帮着介绍”时，那位工作人员立马回应“有”。与此同时，工作人员表示，只要记者留下联系方式，负责这项工作的杜老师会主动电话联系的。不到5分钟，那位杜老师就打电话过来了。

获悉记者需要外籍保姆后，杜老师介绍说，菲佣有，多半是办了旅游等签证的那种。近来除了菲佣，东南亚地区保姆进入我国的比较多，包括缅佣、印佣、泰佣等，他们那里主要供应菲佣、缅佣。

在之后与多家涉外家政公司联系中记者发现，被推销的外籍保姆同样集中在东南亚，包括菲佣、缅佣、印佣、泰佣等，其推销过程毫无忌讳，可以说，涉外家政公司推销东南亚保姆已经成为事实上的半公开。

工作情况：薪酬低还能全年不休假

菲佣月薪基本就是8000元，缅佣实际薪酬在5500-6500元之间，为市场上最低价。至于服务费，多数涉外家政公司都按薪酬的100%收取佣金，也有家政公司则按每次1万元收取中介费。

而在推荐各国保姆时，很多涉外家政公司优先推荐缅佣。

记者联系一涉外家政公司，要求他们推荐菲佣后，该家政公司介绍了菲佣相关情况之后，随即把话锋转向缅佣，表示近来他们那里的缅佣相对多，菲佣的月薪8000元左右，而缅佣月薪便宜得多，不会说中文的是5500元，会说简单中文的是6000元，会较流利中文的是6500元。“缅佣还有一大优势是，可以全年不休假，菲佣一个月工作日是26天。”

一位熟知更多内情的人士透露，近期入市的东南亚保姆以缅佣最多，其人数或已超菲佣。东南亚保姆是在近两年中逐步进入我国沿海大城市，包括上海的。有人有组织地通过非法进入、办理旅游签证等方式进入上海等地，当然也有部分菲佣等是通过劳务输出等进入市场的。

“无论菲佣还是缅佣，上线都是当地组织人员，然后通过各种渠道带入中国，最后由部分涉外家政公司接手推向市场。”

服务对象：多为外企民企中高管家庭

多家接受预约的涉外家政公司反映，缅佣、印佣等东南亚保姆很受外企、民企中高管家庭欢迎。说到原因，家政公司的说法很一致：相比国内保姆，菲佣、缅佣、印佣等更听话，服务更周到，做事更放心，而且，缅佣价位更低，更实惠，因此，很多家庭使用起缅佣。

为啥是外企、民企中高管家庭喜欢缅佣、印佣等东南亚保姆？这是因为外企中有老外、外籍华人员工，部分老外、外籍华人习惯或者说喜欢用缅佣、印佣等。而外企、民企中部分国内中高管，他们多次出入相关国家，也有部分属于海归，他们的生活方式与相关国家的生活方式接近或相同，因此习惯上也喜欢使用部分东南亚国家保姆。

据悉，东南亚保姆主要用于两种情况，一种主要用于照顾孩子，另外一种是用来做家务。而无论菲佣、缅佣、印佣、泰佣，她们的一个不足之处是做菜大都不合包括上海人在内的国人胃口，她们大多只会做本地菜，学过的西式菜或中式菜都很有限。进入家政公司后，有公司会帮助他们进行适度培训。不过多数愿意使用东南亚保姆的家庭平时回家用餐的次数不多，对于用餐的要求也不太高。

［“模拟面试”］

缅佣托尼新加坡打工4年后入沪

缅佣托尼（化名）是通过某知名国际家政认识的。因为介绍时只说想找外籍保姆，并未亮出记者身份，负责这项业务的该家政公司姚老师毫无忌讳地直接将缅佣托尼推荐给了记者。

托尼一口流利英语，从其简单的自我介绍中记者得知，她今年36岁，来自缅甸，已经在新加坡打工4年，从事的是照顾小孩和家务工作，她能做简单的中式菜肴。从外观上看，托尼不到1.6米，皮肤黝黑，很像缅甸人。

姚老师随后说，托尼是刚刚通过相关机构推荐过来的，更详细的情况她也不知情。不过她强调，缅佣很守规矩，她们的最大特点朴实，听话，工作勤奋，如果看中了，打工期间相关的证件（主要指护照、旅游签证）可以暂交雇主保管。“她的不足之处是烧菜不合上海人的胃口，做家务应该没有问题。”在最后的沟通中，记者希望托尼讲几句中文，但托尼开口表达的只是“你好”、“吃饭”、“谢谢”等非常简单的中文。

［新闻链接］

外籍高层次人才可聘外籍家政非法聘用外国人最高罚10万元

据悉，去年浦东公安分局出入境管理办公室落实出入境科创新政后，首次成功办理外籍家政服务人员居留许可。新政策实施前，外籍人员一般无法在华合法从事家政服务，科创新政以服务上海对外开放为大局，配套推出了“允许外籍高层次人才聘雇外籍家政服务人员”便利措施，明确符合认定标准的外籍人才，在获得永久居留资格或持有工作类居留许可后，凭雇用合同、经济担保、人身保险及健康证明等材料，可以为其聘雇的外籍家政服务人员申请办理私人事务类居留许可（加注“家政服务”）。

人保部门相关人士指出，外籍保姆来沪打工适合《《外国人来华工作许可办事指南（暂行）》规定》。根据《指南（暂行）》规定：《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条规定：外国人在中国境内工作，应当按照规定取得工作许可和工作类居留证件。任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。

外国人来沪合法工作，由决定机构进行审批。准予审批的，发给《外国人工作许可证》。未依法取得《外国人工作许可证》的，不得在中国境内工作。

同时《中华人民共和国出境入境管理法》第八十条规定：

外国人非法就业的，处5000元以上20000元以下罚款；情节严重的，处5日以上15日以下拘留，并处 5000元以上 20000元以下罚款。

介绍外国人非法就业的，对个人处以每非法介绍一人5000元、总额不超过50000元的罚款；对单位处每非法介绍一人50000元，总额不超过100000元的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

非法聘用外国人的，处每非法聘用一人1万元、总额不超过10万元的罚款；有违法所得的，没收违法所得。