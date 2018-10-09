奥数杯赛、3E英语取消后，“高冷”的历史人文课逐渐火热-历史人文成小学生家长“团课”热门

晨报记者 李星言

小升初面谈知识面广，课内知识难以覆盖。在奥数杯赛、3E英语等杯赛、类杯赛取消后，家长转投历史人文课，将原本被奥数、英语占据的部分时间投向了历史人文。希腊史、世界史、莫高窟艺术史……这些看上去“高冷”的课，成了小学生家长“团课”的热门课。

应对小升初面谈题多元化

辰辰是徐汇区一所小学的四年级学生，日前的一个周六下午，凯旋路上的一间小教室内，他和十来个孩子正安静地听着老师从人、王、神三条线索，梳理世界史脉络。“人类在世界各地200万年间的发展历程，以及相互的影响；历史上各大帝国的创建、扩张及衰亡中留下的文明；对伴随人类发展而兴起的宗教有大致的了解……”

这个《世界简史课程》总共只有3节课，信息量却很大。除了听老师讲课外，辰辰还和小伙伴一起，采用分组的形式，不断讨论、设计，甚至进行演说，老师还会布置研究性的回家作业，学生自愿进行。辰辰回家会兴致勃勃地上网查资料、去博物馆实地观察探索。“这些作业的问题都是开放性的，没有标准答案，但需要用到很多综合知识，很有意思。”

“本来这个时间，他应该去上奥数课。但杯赛取消后，我们把线下奥数课也停了，换成了网课，时间空出来，正好可以让孩子学一些他真正感兴趣的东西。”辰辰妈透露，辰辰在班级里成绩不错，但外面学科类机构补习得也多，孩子其实对历史、人文类的知识从小就感兴趣，此前因为忙着考奥数杯赛、考3E，一直没有空，现在各类竞赛陆续取消，孩子在奥数、英语方面的补习密度也没那么高了。

“我研究过近年来小升初的面谈题。非常多元化，知识面也很广，确实不是课内能覆盖的。这些知识靠短期内背是背不出来的，不如让孩子从小接触一些相应的课程。”辰辰妈说。

这类“小而美”的历史人文短课程，受到了辰辰妈这类家长的欢迎。她透露，“来上课的孩子校内成绩都不错，学有余力来拓展知识面。这种每期三四节课的课程精短灵活、信息量大，也不用捆绑一整学期的时间，所以特别火爆，每次名额放出来都要靠秒抢”。

历史老师成“网红老师”

记者发现，这类“历史人文课”逐渐走热。不少非科班出身的历史老师，也因广博的知识面和深入浅出的讲解，成了家长圈里的“网红老师”。双休日的博物馆里，常常有孩子们跟着老师逛展馆，听老师轻声地讲解文物的故事。

在上海小学生家长圈里颇有人气的“网红”天艺老师，原本是交大毕业的理工男，曾在知名咨询公司任职，但因为热爱历史人文与民俗传统，索性辞职潜心研究课程，现在的工作室也是他和几位同道好友一起创办的。学生来自不同学校，其中超过一半来自于协和、星河湾等双语学校，此外还有盛大、世外、福山正达等民办小学，以及向阳、上实等公办小学，“学生们的理解力、学习力、表达力都非常好。虽然没有问过他们的校内成绩，但是看得出都是非常热爱学习的孩子，其中也有某知名培训机构奥数集训队、创新班的学生”。

之所以越来越多的学生报读这类历史人文类课程，老师分析认为，首先因为“成绩好的学生往往知识面也很广博，家长也更注重各方面的提升”。其次，不少家长打算未来送孩子去海外深造，像希腊史这类课程，有助于孩子更好地了解中西方文化，所以也颇受家长青睐。

“这两年家长的变化也很明显，对历史人文底蕴越来越注重。不少家长不仅给孩子报课，自己还坐在教室后面，寒暑假还会专门带着孩子去各地的博物馆旅游，我们还索性开了亲子课。”如今不仅家长来“团课”，不少注重孩子人文底蕴积淀的学校也关注起此类课程、万科双语学校就邀请他开设了一学期的二十四节气课，丽英小学、沪东外国语学校等也都对历史人文课表示了兴趣。

一大一小收费两三百元

这类历史人文类的课程费用贵吗？根据课程不同，学生主要分为低年级、高年级两类课，分别为大班到小学二年级、小学三至五年级这两类。课程表里，有上海地区博物馆导览、外出博物游学、世界历史小课堂、二十四节气专题活动、博物网课，费用也不尽相同。

低年级的课程，基本是一大一小200元以内，高年级课程一大一小则在200元出头。有些博物馆的导览课以小时计费，一般150元/小时，一大一小每次基本300元，如要购门票则费用自理。寒暑假还会组织去北京、西安等地的人文旅游，也是根据实际内容来灵活定价。

比如适合幼儿园大班到小学二年级的《青铜国动物园导览课》，就是在博物馆的青铜器馆，通过寻找青铜里的动物，一起学习青铜器的知识；《希腊史课程》就是从希腊历史、艺术、文化三方面梳理希腊史脉络，进而让学生对西方文明的基础有所了解；《丝路敦煌课》则是带领学生在上海中心开的丝路敦煌展上精讲每一件文物背后的故事，为孩子梳理敦煌莫高窟的艺术史。