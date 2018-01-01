华理先行先试“慕课西行”号召-喀大和华理两校新生同上一堂无机化学课

记者 董川峰

晨报讯 昨天,华东理工大学奉贤校区A教306室120名2018级学生济济一堂，上一堂无机化学课。而远在5000多公里外的喀什大学，也有200名大一新生与他们同步上课。不仅能实时听到课程内容，也能举手发言、参与课堂互动。

这门无机化学同步课堂是国内首次试点，借助网络与在线教育技术，依托线上平台与沉浸式远程直播互动教室，将华理的无机化学课程原汁原味地隔空“搬”到喀什大学，从此，西部学生又多了一个途径，得以共享东部优质的系统化专业基础课程。

为这门远程共享精品课提供技术支撑的，则是学生们身处的这个现代感十足的沉浸式远程直播互动教室。前方三块大屏幕，后方两块屏幕，教师身影由跟踪摄像机自动捕捉，两地画面清晰并可随时根据需要切换，整堂课程呈现流畅。

教育部高教司发出“慕课西行”的号召后，华理先行先试，无偿为喀什大学打造同步课堂，将优质教学资源无私输送到西部。

“华理工化学学科是世界一流学科建设项目，以该学科的精品课程柔性帮扶喀大，体现了上海高校对援疆的高度重视，体现了优质教育资源共享的理念。”上海援疆前方指挥部社会发展组组长傅建勤说。

无机化学是一门专业性较强的课程，着重教授无机化学基础知识和基本理论。由于师资匮乏，喀什大学的无机化学课程面临开课困难的窘境。为此，华理特意安排了学校的优秀教师、化学学院徐志珍教授担任这门共享课程的负责人。

徐志珍老师是全国高校黄大年式教师团队华理“工科化学系列课程创新教育教师团队”的一员。她教授的无机化学课程是上海市精品课程。以“站上三尺讲台，就要对得起学生”为座右铭的她，上课条理清晰、讲解透彻，深受学生欢迎，课堂上不仅座无虚席，还常常需要加座，课前学生还会早早占座。

“既然做了，就要尽心尽力去做好，真正让学生学有所获。”徐志珍迎难而上，她表示，课余将付出更多的时间和精力，通过开发配套的线上课程、开展习题课、微信群答疑等，进一步确保教学质量。