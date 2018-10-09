黄金周激活购物欲望-苏宁全业态满足极致需求

任则

“金九银十”一直是零售商家抢夺市场份额的重要时节，而黄金周堪称激活下半年消费需求的一剂催化剂。

来自上海市商务委抽样调查数据就显示，全市395家零售和餐饮企业国庆节假日期间（9月24日至10月7日）实现销售额137.63亿元，同比增长9.56%。

由于假期效应、全华东联动营销、全业态联动、新店开业等多重因素的影响下，上海苏宁能量爆表，全业态销售也再创新高，全渠道销售增长130%，将市场推向了一个高潮。

具体来看，上海苏宁全渠道订单总量增长301.63%，客单价增长190%；苏宁小店客流量增长1200%；红孩子店销售激增，环比增长630%，其中嘉定万达店销售位列全国第一。

实际上，国庆效应从假期前就开始凸显。因不少家庭国庆出游时间较长，为保证财物安全，不少家庭提前换装了智能门锁，智能门锁销量同比增长了1057%，位居全国销售第一。此外，提及每年的十一黄金周，高速拥堵必定成为人们关注的焦点。苏宁易购数据显示，国庆前夕保温杯销量同比增长422.26%，其中500毫升容量卖得最好，占到总销量的30%；方便面销量也同比增长136%。

国庆期间，智能家电和3C通讯成为重头戏，大量购买力转向大屏彩电、健康空调、洗干一体机、破壁料理机等“新大件”。其中，70寸及以上电视销量同比增长517%，带自清洗、除尘净化、温湿双控等功能的健康空调销量增长92%，洗干一体机销量增长195.9%，破壁料理机销量更是增长超10倍。

在上海购物节期间，上海苏宁还针对不同消费群体，量身定制如智能快闪店、新丝路儿童模特大赛、苏宁易购&华夏家博会、水星家居展等多款丰富多彩的活动，打造多元服务场景，受到市民一致青睐。

在苏宁易购&华夏家博会上，苏宁易购展区呈现出各具特色的设计风尚及居家动向，展品范围涵盖冰洗、空调、厨卫、卫浴、黑店、整体厨房、智能家居等多个品类，满足市民对产品和服务的极致追求，让家庭享受到“品种更全、上新更快、品质更优”的商品和沉浸式、互动式消费体验和服务。