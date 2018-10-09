市食药监局通告不合格食品风险控制情况-一批次进口芒果干二氧化硫超标

记者 徐妍斐

晨报讯 国家市场监督管理总局近日发布《关于4批次食品不合格情况的通告》（2018年第32号），涉及本市食品经营企业准石国际贸易（上海）有限公司经销的食品。昨天，市食药监局通告了不合格食品风险控制情况。

宿雾牌芒果干（原产国：菲律宾），规格型号为100克 /袋，生产日期为2017年11月15日，标称生产企业生产商为PROFOODINTERNATIONALCORP，进口商为准石国际贸易(上海)有限公司，相关不合格项目为二氧化硫残留量，二氧化硫残留量检出值为0.44g/kg，比国家标准规定高出25.7%。

经上海市食品药品监督管理局执法总队调查，准石国际贸易(上海)有限公司经营上述宿雾牌芒果干的情况为：购入1680箱，销售1680箱（包括海关抽检1箱），无库存。上海市食品药品监督管理局执法总队已责令准石国际贸易 (上海)有限公司对上述不合格食品立即停售、下架和召回，并对准石国际贸易(上海)有限公司进行立案调查。

二氧化硫对食品有漂白、防腐和抗氧化作用，是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂，使用后均产生二氧化硫残留。摄入少量二氧化硫，可在人体内经酶转化后由尿液排出体外，一般不会对人体健康造成不良影响，但如果长期过量摄入二氧化硫，可能会对健康不利。

相关国家标准中规定，蜜饯凉果类二氧化硫最大残留量为0.35g/kg。水果制品中二氧化硫残留量超标可能是水果制品的加工过程中，超范围或超限量使用亚硫酸盐等漂白剂，以达到漂白和防腐的作用，从而导致产品中二氧化硫残留量不符合要求。

食药部门提醒，广大消费者如发现经营上述不合格食品的违法行为，可拨打食品药品监管部门12331热线电话投诉举报。