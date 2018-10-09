国庆期间食药安全状况有序-未发生重大食品药品安全事件

记者 徐妍斐

晨报讯 为确保本市2018年国庆期间食品药品安全，为进博会营造良好的食品药品安全环境，上海市食药监局认真贯彻落实市委、市政府以及国家市场总局的工作部署，严格按照中央关于食品药品安全“四个最严”的要求，全面做好节日期间食品药品安全监管工作。2018年国庆长假期间，本市食品药品安全状况保持有序、可控，未发生重大食品药品安全事件。

节日期间本市加强食品药品安全巡查与督查。2018年10月1日至7日，全市16个区共出动食品药品监督执法人员7721人次，检查食品生产经营单位5736户次，农贸集货市场39家，药品、医疗器械、化妆品生产经营企业526户次，开展现场食品安全快检2393件，并重点加强了大型婚宴场所、农村集体聚餐场所、旅游景点的食品安全监管。各区市场监管局对于检查发现的问题，当场责令企业严格落实食品药品安全主体责任，责令整改29户次，立案1户次。同时要求及时落实整改措施，情节严重的依法予以处置。

另据上海市食品药品安全投诉举报中心初步统计，9月30日15:00至10月7日10:00期间，“12331”热线共受理食品药品投诉举报1216件，其中，食品1054件，占86.7%；药品 64件，占 5.3%；化妆品 9件，占0.7%；医疗器械 9件，占 0.7%；其他（非食药安全问题）80件，占6.6%。按性质分类：投诉510件,占41.9%，主要反映食品变质、就餐后出现不适等。举报338件，占27.8%，主要反映无证从事餐饮服务、餐饮店控烟不力等。咨询368件，占30.3%，主要为查询产品信息、查询办理进度等。上述投诉举报件均已及时转办相关市场监管局认真办理。