江苏南沿江城际铁路昨日正式开工-自南京到太仓，设8车站预计工期4年

综合晨报记者 张立 新华社等报道

昨天，记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，10月8日上午，江苏南沿江城际铁路正式开工建设，这条铁路将连接江苏长江南岸多个县市，建成后可通过沪通铁路连接上海。

江苏南沿江城际铁路设计时速350公里，以京沪高铁南京南站为起点，向东南与京沪、宁杭铁路形成平行的三通道，继而向东北沿长江南岸延伸，终点为在建的沪通铁路（上海—南通）太仓站。该线路将新建正线278.53公里，全线共设南京南、句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓等8个车站，预计建设工期为4年。江苏南沿江城际铁路途经区域是江苏省和长三角地区城市较为密集、城乡一体化程度较高、经济社会发展基础较好的地区。按照2017年地区生产总值计算，不到300公里的苏南沿江铁路，所途经的县级市和区GDP总量高达1.5万亿，几乎占据整个苏南地区的“半壁江山”。2022年建成通车后，从南京到太仓仅需一个多小时。规划开行客车将逐渐从100对/日增加到130对/日，最小行车间隔仅为3分钟。

据悉，沿江城际铁路西接南京枢纽，在江阴站与规划的盐泰锡宜铁路连接，在张家港站与规划的通苏嘉铁路连接。值得注意的是，这条线路引入太仓站后，将利用沪通铁路向东接入上海枢纽。记者查询资料发现，沪通铁路二期规划直接引入浦东，因此，苏南沿江铁路沿线的居民，将来去浦东会更加方便。

此外，目前，江阴、张家港、常熟、太仓4市都尚未开通高铁，而江苏南沿江城际铁路开通后，从上海到张家港只需几十分钟就能直达。而这些城市却是苏南地区经济最活跃的区域，沿江城际铁路的开通也将让上海市民前往这些苏南城市变得更为便捷化。此外，该线路还将与沪通铁路相连进入上海枢纽，可直通上海浦东。