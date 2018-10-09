美朝同意领导人“尽快”第二次会面-美称朝方邀请核查人员前往朝鲜，确认丰溪里核试验场废弃“不可逆”

郑昊宁（新华社专特稿）

美国国务卿迈克·蓬佩奥7日访问朝鲜，与朝鲜最高领导人金正恩会面。双方同意，将“尽可能早”地举行美朝领导人第二次会晤。

按照美方的说法，朝方邀请核查人员前往朝鲜，确认丰溪里核试验场废弃情况。

会晤富有“建设性”

蓬佩奥当天对朝鲜进行了访问，美方随行官员包括美国对朝政策特别代表斯蒂芬·比根和中央情报局分管亚洲事务的官员安德鲁·金。

就朝鲜之行，蓬佩奥仅告诉媒体记者，“访问不错”，他和金正恩“继续推进新加坡会晤达成的协议”。他没有披露更多细节。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特当天晚些时候在一份声明中说，金正恩邀请核查人员前往丰溪里核试验场，以确定那座试验场的废弃“不可逆”。

朝方5月24日废弃丰溪里核试验场，炸毁地下坑道和一些地面附属设施。国际记者“见证”下，爆破持续数小时。

另外，诺尔特说，美朝双方讨论了特朗普与金正恩第二次会面的地点和时间。她没有发布更多细节。

按照诺尔特的说法，会晤富有“建设性”。

此次访朝“比上次好”

美方访朝代表团随行记者报道，蓬佩奥与金正恩会晤两个小时，随后在平壤百花园迎宾馆共进午餐1个半小时，两人会面时间共计3个半小时。

一名不愿公开姓名的美方随行官员说，蓬佩奥第四次朝鲜之行“比上次好”。蓬佩奥7月第三次访朝时没有见到金正恩。

蓬佩奥离开平壤后前往韩国，会晤韩国总统文在寅，向韩方介绍他的访朝情况。

韩国总统府青瓦台披露蓬佩奥朝鲜之行更多细节。按照青瓦台的说法，蓬佩奥和金正恩同意，“尽可能早”地举行美朝领导人第二次会晤；双方讨论了无核化步骤、美方如何核查、以及美方将予以朝方哪些“回报”。

蓬佩奥与金正恩就“尽快”设立工作组达成一致，以讨论无核化和第二次领导人会晤事宜。

朝中社报道，金正恩与蓬佩奥就朝鲜半岛形势、无核化解决方案以及双方关切交换建设性意见，通报两国最高领导层对举行第二次朝美首脑会晤相关问题的立场并认真作了讨论。

“将是一个漫长的过程”

特朗普7日晚些时候在社交媒体“推特”写道：“蓬佩奥与金主席今天在平壤的会晤不错。新加坡达成的共识取得进展。我期待与金主席在不远的将来再次见面。”

韩国总统文在寅同样显现乐观情绪，说希望美朝领导人再次会晤能够“就无核化及和平进程取得不可逆、决定性进展”。

然而，在路透社看来，蓬佩奥的说法听似“更为谨慎”。

青瓦台说，蓬佩奥告诉文在寅：“我们今天迈出一步，仍有路要走。”

那名不愿公开姓名的美方随行官员说：“这将是一个漫长的过程。”