权威气候变化报告发出警告：再不行动12年后将面临灾难

晨报记者 徐惠芬 综合报道

要么赶紧减少温室气体排放，要么等着面临灾难——这是权威气候专家组织向全球发出的最新警告。

10月8日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布报告称，按照现今温室气体的排放量，最早至2030年，全球平均气温就将到达关键性的门槛——比工业化水平前高1.5摄氏度，这意味着极端干旱、大火、洪水的风险将大大增加，也意味着数亿人口将面临食物短缺。

升温1.5℃影响极大

IPCC8日发布的气候变化报告由40个国家的91位研究者和编辑联合撰写。IPCC主席李会晟称，这是迄今为止IPCC发布的最重要的报告之一。

报告指出，气候变化已经发生，除非全球采取紧急的政治措施，否则接下来会更糟糕。按照现今温室气体的排放量，在2030年至2052年，全球气温就会升高关键性的1.5℃。

美国有线电视新闻网8日就此称，这个日子并不遥远，最少只要12年，人们就会遭遇灾难性的气候变化，也就是说，许多人有生之年都会见证。

报告称，如果全球平均气温比工业化水平前高1.5℃，将对人类和地球产生极大的影响：小岛屿或者像纽约、孟买这样的靠海大城市，如果不建造昂贵的海堤，就会遭遇灾难性的洪灾；夏季温度将升高，像欧洲今年经历的酷暑会更多发生；也会出现更多干旱、更多飓风和强降水……

许多地球生物也会遭受显著影响，如果全球平均气温比工业化水平前高 1.5℃，70%-90%的珊瑚礁都会死去。

报告还指出，相比之下，南半球国家受气候变化影响将更大，经济也将遭受重创。

“需要作出巨大改变”

现在，全球平均气温已经比工业化水平前上升了1℃，如果想要把气温上升控制在1.5℃以内，需要在未来几年内付出极大努力，作出极大改变。

报告称，为了控制上升的温度不超过1.5℃，2030年全球二氧化碳净排放量与2010年相比需要减少45%，而在2050年则需要达到“净零”水平。

报告指出，将温室气体的排放量降低到这个程度，从科技上来说是可行的，但需要社会的配合才行，需要人们在能源、产业、建造、交通等领域都作出巨大改变。用IPCC第三工作组联合主席吉姆·斯克亚的话说，“需要作出史无前例的巨大改变。”

报告还比较了气温升高1.5℃和升高2℃所产生的影响。虽然气候变化的科学研究仍存在诸多不确定性，但越来越多的共识趋向于认为，全球平均气温比工业化前水平不能超过2℃，这是一个底线。2015年的《巴黎协议》也指出，各方将把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内，并为把升温控制在1.5℃之内而努力。

报告称，如果全球平均温度比工业化水平前升高1.5℃，那么北冰洋夏季没有海洋冰的情况可能是100年一次，但如果升高了2℃，那么10年至少就会出现一次。