《无双》票房登顶国庆档，发哥再现“小马哥”风采-！“这个只有我一个人能做” ？“因为你写的就是周润发”

晨报记者 陆乙尔

国庆档群雄争霸，最终的赢家是由周润发、郭富城主演的悬疑动作犯罪片《无双》。截至昨晚，该片累计票房已突破7亿元，并连续多日稳居单日票房榜第一位。

实际上，这是《无间道》系列编剧庄文强执导《窃听风云3》后时隔4年的回归之作，剧情严丝合缝是因为他从10年前就开始构思这个故事，请到自己的偶像发哥来演男主角之一更是锦上添花。周润发在片中再现当年“小马哥”风采，双枪上阵，来去潇洒自如，无怪乎许多影迷大赞这是周润发近年来最好的一部影片。

选伪钞题材

“停留在枪战古惑仔，就永远找不到突破口”

影片讲述了造假集团大佬吴复生（周润发饰）诱惑落魄画家李问（郭富城饰）一起制造“超级美钞”，两人从合作无间到反目成仇，由此引发了一场激烈厮杀的故事。观众跟随人物在一团迷雾中寻找真相，故事反转再反转，最后的结局着实让许多人大吃一惊。

作为导演兼编剧，庄文强并没有重复《无间道》《窃听风云》等旧作的套路，而是另辟蹊径，以伪钞制作过程为切入点，并以立体的人物、层层推进的剧情带观众入戏。缜密又易懂的剧本则

多亏了庄文强的多次修改。2008年，他在网上搜到许多制作

伪钞的新闻，瞬间有了

兴趣，“那个过程跟拍电影很像，我们追求的都是怎么把假的做到非常真。”于是，他写下了十几页的大纲剧本，到了2012年，由于许多投资人看了剧本后

都“嫌弃”太复杂，庄文强

之后的重心就放在了简化剧本上，“有些时候不是观众看不懂，是你没有讲好那个故事，我修改的时候发现以前讲故事的手段实在不够高明，比较累赘。”最后的剧本让庄文强很满意，而最重要的是，剧本给周润发和郭富城看了之后，两人都觉得“能做得到。

关于《无双》，庄文强最想表达的是所谓“造假的意义”与“做失败者的意义”。“每一个比赛都只有一个冠军，其他人都是失败者，但失败者是不是就没有任何价值呢？我在想如果失败者能突破自己，继续挑战，世界才会有动

力往前走。”在这位“金牌犯罪片编剧”眼中，犯罪片只是一个容器，重点在于放进去的内容，这一次，他将视线转向了伪钞犯罪题材，“如果停留在枪战、打架、古惑仔这些题材，我们永远找不到突破口，唯一的方法是去找不同的素材，不可以逗留在同一个地方太久。”

回归动作戏

“比年轻时做得更灵活更自信了”

影片上映后，周润发和郭富城两位影帝的精彩飙戏引发热议，尤其是时隔多年回归警匪港片担任主角的发哥在镜头前风度翩翩又逗趣诙谐，让许多年轻观众第一次在大银幕上见识了“小马哥”的魅力。而那场酣畅淋漓的枪战戏，双枪上阵的发哥则让年长一些的观众无限感慨——“小马哥又回来了！”

实际上，“看着周润发电影长大”、《英雄本色》《喋血双雄》看了无数遍的庄文强最初完全不敢想象能邀请到发哥来出演，后来通过郭富城的经纪人联系到了发哥。他对去年情人节那天交剧本记忆犹新，“发哥看了剧本，第二天就打电话给我，我们就去酒店谈了一个下午。最后他问我，你为什么现在才来找我？我说因为你很难找啊，他说你不找我想找谁来演呢？我说我没想过，我找你也是碰运气，如果你不答应我就再想。结果他回答我，这个只有我一个人能做，为什么？因为你写的就是周润发，那除了我你还能找谁？当时我就觉得，真的是一种很微妙的缘分。”

在片子里，年过六十的发哥还展示了不输年轻人的好身材，这都离不开他为角色的付出。为了能够亲身上阵，很多年没拍动作戏的发哥提前一年就开始体能训练，在剧组时也坚持每天五点起床跑步。对于自己的表现，发哥很满意，“我很久没拍上世纪八十年代那种动作戏了。对于一个演员来说，重新包装再做一次，我觉得整体上比以前的周润发灵活了很多，也自信多了，有些动作比我年轻时做得更爽，更有活力。”

在拍《无双》之前，发哥在数次采访中都曾表示自己不会再拿枪，但因为对《无双》故事和角色太过喜爱，他不但为此破例，找教练上课学习巩固拿枪开枪的姿势技巧，还将自己拍枪战戏的经验传授给庄文强。庄文强透露，发哥总会记住自己开枪的次数，并确保每一支枪都会留一发子弹，“他说，如果最后一颗子弹打出来的话，枪是会退膛的，那样就不好看了。所以他这个人真的是很厉害很恐怖。”