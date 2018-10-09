“记录剧场”《遥感城市》上海版昨日开启-戴上耳机听指令，感知不一样的魔都

晨报记者 邱俪华

“戴上耳机，听着指令游览一座城市，整座城市就是你的舞台。”昨天，由上海话剧艺术中心与德国里米尼记录剧团共同出品的“记录剧场”《遥感城市》在沪首演。这是一个非常独特、将艺术实验性探索与浸入式戏剧感官体验完美结合的记录剧场作品，由德国里米尼记录剧团创始人之一斯蒂芬·凯基创作。演出中，来自德国的艺术家们以城市为舞台，用身临其境的声效和音乐设计，引导观众们在熟悉的城市中，戴上耳机，开启一场冒险之旅。

沉浸式戏剧的新品种

1990年代末，德国兴起了记录式戏剧的新热潮，2003年，德国吉森大学应用戏剧研究系的三个学生——海德嘉·郝珂、施岱方·凯齐和达尼埃·崴泽尔成立了实验性的独立剧团——“里米尼记录”剧团。“里米尼记录”被戏剧界称为新“纪实戏剧”的开创者，“记录”有着两层含义，一层是边说边做记录，另一层是为演出设定规范，这也是他们灵感和舞台文本的来源。

剧团主张让普通人站上舞台，讲述自己的故事。导演负责设定主题，这些主题一般与社会热点相关，被选中的普通人（观众）则根据主题讲述、演绎自己经历或耳闻目见的故事。“记录剧场”涵盖了戏剧、现场艺术、广播剧以及装置艺术等多种形式，剧团已经两次被邀请参加德国最重要的节日——柏林艺术节，该艺术节每年仅邀请来自奥地利、瑞士与德国最为出色的十部作品。2010年的作品《卡车》曾作为上海世博会德国馆特邀表演项目首次访沪。此次到沪的《遥感城市》曾获威尼斯表演艺术双年展银狮奖、日本媒体艺术祭优等奖、瑞士剧场大奖等。

城市旅游体验新项目

从陵园到寺庙，从商场到医院，从地铁到闹市，昨天下午，上海徐家汇及周边成为《遥感都市》的舞台，这个每场仅限50名观众的演出开启了魔都之旅，给观众带来独一无二的深刻体验。

现场，参与者从头到尾戴着耳机，耳机里传出导演的问题、指令，观众根据指令与身边的环境互动，也在不知不觉中成为这部戏的演员。在两个多小时的体验过程中，观众们会发现自己在用全新的视野认识身边这个熟悉的城市。同时，环绕立体声营造的身临其境的体验，也令这次都市漫游成为梦想之旅，在艺术家营造的特殊意境中，每个观众体验到一场思辨遐想。

记者获悉，《遥感城市》不仅是一个被称为“记录剧场”的创意项目，也是一个城市旅游体验项目，更是一个文化交流探索和输出的大胆尝试。自2009年在德国柏林首演以来，在不同的城市推出不同的版本，十年来足迹遍布全世界15个城市，也成为世界各大国际知名艺术节力邀演出及委约作品，而此次《遥感城市》上海版也是首个中国内地城市的演出版本。

“用聆听的方式感觉自己生活的城市！草地、树木、喷泉的水珠、医院的气味、地铁、通往高处的台阶……都因为这个戏有了不一样的感知，特别是在喷泉看水珠。”“这个看起来不错啊，形式还挺新颖的，一部存在主义实验作品，可以给人很多思考，是足够有趣的作品。”昨天，首次参与上海版体验的观众这样说。

打开想象空间，重置每个人对于日常生活空间的感知和想象，这场特殊的戏剧盛宴将持续上演到11月4日，有兴趣的观众不妨去大胆体验一把。