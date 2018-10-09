上市四个月，“科技第一股”就破发-“工业互联网”盛名，工业富联实难负

晨报记者 林劲榆

昨天，戴着“工业互联网”“科技第一股”光环上市的工业富联在A股交易整整满四个月了，不过，这一天，它也跌落神坛，股价首次跌破13.77元的发行价。

业内分析人士指出，对照制造业同行，工业富联还有进一步下滑的空间，披上了“互联网”的外衣，工业富联必须拥有一颗真正的“互联网内心”。

上市四个月就破发

昨天收盘，工业富联跌至每股13.72元，市值回落至2702亿元，较高点缩水超过47.9%，工业富联上市四个月市值蒸发2491亿元，接近腰斩。

工业富联于今年6月8日登陆上交所，公开发行股票19.7亿股，募集资金总额为271亿元。创造了36天的A股最快过会纪录之后，工业富联收获了三个涨停板。不过，光环很快便开始黯淡，工业富联随后从26.36元的高位迅速下滑。

在经历了四个月的下挫后，工业富联昨天终于跌破了发行价。近日，工业富联刚刚公布了上市后的第一份半年报。工业富联的业绩未能符合投资者的预期，与此同时，业绩显示，工业富联还是一家典型的制造业企业，距离互联网还有很长的路要走。

工业富联2018半年报数据显示，该公司实现营收1589.94亿元，同比增长16.29%；实现归母净利润54.44亿元，同比增长仅2.24%，净利润率更是只有3.42%。

不仅如此，该公司2015年、2016年和2017年的净利润率分别为5.26%、5.27%和4.48%，同期综合毛利率则分别 为10.50%、10.65%和10.14%。

不断走低的毛利率和净利率，当然和制造主业属性不无关系。

半年报显示，2018年上半年，工业富联通讯网络设备实现营收920.17亿元，同比增长28%；云服务设备实现营收663.05亿元，同比增长21%。但受制于全球通信设备市场逐渐萎缩，以及5G红利最早于2019年下半年才能释放等因素影响，工业富联增收不增利的局面短期内仍难以改变。

估值过高饱受争议

工业富联从上市伊始便饱受估值过高的争议。

上市之日，工业富联的市盈率为37倍，高出其母公司三倍以上，至今其市盈率仍然达到22倍，远远高于制造业同行。

香港投行分析人士表示：“工业富联大股东鸿海精密的市盈率仅为10倍左右，因此前者在A股可能面临一定的抛售压力。同时，该公司的买入机会应该是其市盈率下滑至15倍左右。截至9月25日，该公司动态市盈率为26.1倍，静态市盈率为17.91倍。而从预测其2018年每股收益为0.88元来测算，13.2元 /股附近才是合理的入场点。”

也就是说，根据香港投行的结论，已一路走低的工业富联的市值，可能还存在一成的缩水空间。

不过，如果从互联网企业的角度来看，工业富联的估值并不算高。作为全球最大电子代工企业鸿海精密集团旗下的子公司，工业富联头戴工业互联网的光环，甚至将工业互联网嵌入公司名称。如果鸿海精密、富士康真的能如愿转型工业互联网平台，那么工业富联将成为直接受益的上市公司，目前的估值水平不但不算高，还有进一步上升的空间。

现在摆在工业富联面前的难题是如何真正实现互联网工业，将“故事”变成现实。

从多家券商的报告来看，投资者最看好工业富联的概念还是互联网，认为这是工业富联转型的关键。那么要真正实现互联网转型，工业富联必须大幅提高研发费用，要远远超过目前的80亿的投入。另外，工业富联还应确定主打的高科技产品，而不仅仅是代工。