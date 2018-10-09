三季报拉开帷幕-七成公司预喜

晨报记者 曹西京

国庆长假后第一天，沪深两市仍有9家公司披露前三季度业绩预告，而首份三季报由深市的炼石有色在10月8日晚披露。公司此前预计今年前9个月归属于上市公司股东的净利润亏损约2.17亿元，上年同期亏损1.92亿元。业内人士认为，随着三季报披露，业绩变动将成为影响股价的重要因素，投资者可关注三季报超预期增长的个股，回避业绩大降或亏损的个股。

10家公司本周披露三季报

公告显示，炼石有色亏损主要原因是收购Gardner100%股权的借款利息的计提及美元借款本息发生汇兑损失，致使财务费用增加。同时，Gardner业绩未达预期以及公司其他新投资项目尚未产生效益等，也对业绩产生了影响。沪市方面，凌钢股份将打响三季报第一枪，披露时间为10月10日。此外，沪市三季报预披露时间居前的公司还有佳都科技（10月11日）、中华企业（10月12日）、旗滨集团（10月12日）。

总体上，本周10只个股披露三季报，其中5家公司已披露三季报业绩预告，多喜爱、威华股份、南威软件3家业绩预增，西泵股份业绩略增，炼石有色业绩续亏。

10家公司预计净利翻10倍

从A股市场整体业绩预告来看，目前两市披露三季报预告的A股共1215家，业绩预喜812家，占比近七成。预增公司中，176家净利润最大增幅超过100%。

大智慧财汇数据统计显示，大幅预增公司中，10家公司净利润最大增幅翻10倍，包括金固股份、通达动力、希努尔、天山生物、全志科技、易世达、鲁亿通、华东重机、建新股份、三特索道。“预增王”金固股份预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元至1.5亿元，同比大增4083.23%至5129.03%。公司称，业绩大增一是因为高端制造板块稳定发展，利润同比增长；二是汽车服务板块中特维轮网络亏损将逐渐减少，汽车新零售业务快速发展。不过，这一增幅还因为去年基数低，该公司去年前三季度的净利润只有286.86万元。

同样受到去年低基数影响，通达动力以超30倍的预增幅度位居两市第二名。在半年报中，通达动力称，预计前三季度业绩将达到1200万元至1800万元，同比增幅21.61倍至32.91倍。不过，这主要是因为在2017年三季度，通达动力实施资产划转方案时，按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿支付经济补偿金，导致去年前三季度股东净利润仅有53.08万元。

此外，业绩预增幅度较大的希努尔、天山生物和全志科技，前三季度分别预计实现净利润7500万元、5870万元和1.45亿元，业绩增幅分别达到30.26倍、27.35倍和25倍。

三成公司业绩报忧

尽管目前三季报业绩预增公司是主流，仍有三成公司业绩报忧。业绩预告首亏的上市公司中，中兴通讯、坚瑞沃能、宁波东力亏损额居前三位。其中，中兴通讯预计前三季度净利为-78亿元至-68亿元，为“预亏王”；坚瑞沃能预计为-37.7亿元至-35.5亿元；宁波东力则预计为-32.5亿元至-31.5亿元，巨幅亏损的主要原因是并购得来的子公司年富供应链涉及合同诈骗案。

宁波东力、盛运环保、龙源技术、中弘股份、高斯贝尔位居三季报净利润降幅前五名，上述个股今年走势均不佳，其中宁波东力年内暴跌逾62%，盛运环保年内跌幅达66%，中弘股份暴跌53%并跌破1元面值。

从行业来看，申万一级行业中，化工、钢铁、医药卫生和纺织服装成为三季报业绩增长担当。供给侧结构性改革后，煤炭、钢铁、建材等行业的景气度较高，行业利润也不错，而医药盈利相对稳定。华泰证券认为，随着政策宽松和扩内需财政政策的推进，钢铁、建筑等板块有望受益于融资成本下行和政策基调转向，业绩与估值双升，银行与非银金融也有望受益实体与虚拟经济的流动性改善。从三季报盈利预告、估值与业绩增速匹配角度看，关注三季报盈利有望持续改善、估值匹配的银行、钢铁、房地产板块。