不断释放利好 有利市场稳定

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市受外盘暴跌影响大幅低开，沪市重新跌落2800点之下，盘中仅采掘、煤炭等少数板块抗跌，总体上，沪市下跌超百点，市场人气极端低迷。

机器人产业上升快

近年来，中国机器人产业关键技术加快突破，核心零部件国产化趋势逐渐显现；机器人产品结构逐渐向中高端发展；应用领域不断拓展，“机器换人”成效明显；产业集聚进程加快，区域发展各具特点。

去年，中国工业机器人累计销量14.1万台，同比增长58.1%；预计今年将超过15万台，市场规模将超60亿美元，加上服务机器人和特种机器人，市场规模将达到87.4亿美元。到2020年，国内市场将进一步扩大到约140亿美元。

水泥股上行还有空间

2016年以来，在供给侧改革和国企改革双重推动下，我国水泥企业间的整合进入强强联合阶段。由几大水泥巨头控制的中国水泥协会对水泥价格的把控力逐渐增强，通过市场地位及行政力量配合，掌握了水泥定价权。

现在好些周期股估值已经跟历史低位持平，但从公司盈利角度上来说，推升盈利上升的因素还在继续发酵，盈利拐点还远未到来，更大的可能是连续多年维持在高盈利状态下。在此背景下，低负债高现金流的公司在产能扩展受限制下，就算是分红也能够推升股价的上升，所以水泥股股价大概率能持续创新高。

反弹结构未遭有效破坏

国庆长假前最后一个交易日，在权重股带动下，沪指再度收复2800点。资源股表现抢眼，但在长假期间，港股恒指累计下跌4.38%，创近8个月最大单周跌幅，这显然引起了管理层的注意。长假最后一天，央行宣布：从2018年10月15日起，下调银行人民币存款准备金率1个百分点，当日到期的中期借贷便利（M LF）不再续做，降准除置换M LF外增量释放7500亿元。对冲利空意图十分明显。

而近日财政部部长刘昆在回应经济热点问题时表示，下一步，将抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施，真正让企业轻装上阵、放手发展，不断释放的利好有利于市场中长线企稳。

技术上，沪市节前反弹了200点左右，存在短线超卖现象。但我还是坚持认为投资者一定要抗拒住主力的借势洗盘。因为我一直相信，如果这波反弹是对年初下跌以来的修正，那么第一反弹目标位应该在黄金分割线的3000点左右，目前的反弹结构并未遭有效破坏，大家还是要有持股耐心。