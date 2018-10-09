操盘工作室-期待新热点

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

A股国庆长假休市，H股正常交易，10月2日，香港恒生指数开盘跌0.26%，随后指数低开低走，不过资源股表现活跃，其中，华荣能源涨逾60%。

但有人担心，港股在国庆期间大跌会不会影响大A走势，其实国庆长假期间，牵动港股的内地消息减少，港股更受外围投资情绪的影响，而意大利政府迟迟未能解决财政预算困局，潜在债务危机风险短线才是限制恒指上闯28000点大关的主因。

“不过，节前最后一个交易日，同时也是9月及第三季度最后一个交易日，沪深两市的强势上行，虽为节后市场大方向的反弹奠定了基础，但从盘面看，‘二八’分化明显，很多投资者已经有了只赚指数不赚钱的感觉。而且从不断钝化的KDJ指标看，大盘确实需要一个技术性的回落整理。”高智在国庆节后首个交易日中表现淡定。

“是的，大A虽然高开低走，但对于手持优质蓝筹和中小创成长题材的投资者来说不需太过担心，大盘反弹趋势尚未结束。”华风从短线交易角度分析，股指也没有出现见顶信号。

“本轮反弹至今还没有达到两周时间，一般讲，单边拉升7个交易日左右，K线会有一次技术性回档，A股目前符合这个特征。”高智说。大盘在近期的反弹动力主要来自保险、银行、酿酒、煤炭板块，这些板块涨幅都在6%以上。

“本轮反弹还是比较理性的，并不是眉毛胡子一把抓，这从资金打起的涨幅中可窥一斑，低市净率和低市盈率板块分别上涨了5.32%和5.22%，行业龙头也有5.11%的上涨，但次新股下跌了6.85%，那些ST板块、高送转板块、高市盈率和高市净率板块都是回落的，有的回落幅度还不小。”郁教授道。他认为从板块轮动角度看，如果大盘出现回调，希望能有新的板块出来引领和维护市场人气不散，大家一定要知道：投资者是聪明的，那些最差的预期已经在前期下跌中充分反映，所以股指回落一定会孕育新机会。

■今日行情预测：反抽

■仓位：70%