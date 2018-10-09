国庆期间刷卡消费量暴增-优惠活动未截止 错峰旅游别错过

见习记者 商依琳

国庆黄金周假期已过，10月7日，银联发布数据显示，2018年国庆黄金周前6天，银联网络交易总金额达到1.34万亿元，交易总笔数6.8亿笔。今年国庆前6天银行卡跨行交易规模已接近去年“十一”黄金周8天的总量。

银联国际在境外25个国家和地区近2万家商户推出低至7折的专属优惠活动为游客带来了极大的便利。各家银行信用卡中心也不甘示弱，出境游优惠力度空，惠活动遍布出行的各个环节。

各类优惠活动仍未截止，选择错峰出游的市民不要错过。

银联优惠持续升级

10月7日，银联发布国庆交易数据，数据显示，2018年国庆黄金周前6天，银联网络交易总金额达到1.34万亿元，交易总笔数6.8亿笔，与去年同期相比分别增长34.4%和23.6%。银联二维码支付交易笔数和金额与去年同期相比分别增长7.1倍和38.2倍。今年国庆前6天银行卡跨行交易规模已接近去年“十一”黄金周8天的总量。伴随着出境消费升级的是中国人的支付习惯。

银联国际推出的“全球旅行季”一直大获好评，其不断地在丰富营销工具与服务，提升持卡人境外消费体验。

不久前，银联国际推出了实时立减系统，这一创新营销工具受到了境外商户与持卡人的欢迎，截至8月底，境外1300家商户接入实时立减系统，部分商户的银联卡交易笔数提升近三成。

国庆出境游的游客宁小晓，在巴黎老佛爷刷银联卡买了一只品牌包，随机减去了30欧，加上在商场内自助退税机使用银联卡退税，等于当场打了85折。老佛爷近期通过引入银联国际推出的实时立减系统，实现了银联卡随机满额立减优惠，每天有300位持卡人可以享受到惊喜。

与传统营销形式相比，实时立减系统呈现三大特点：一是无需接受系统改造，有助于吸引更多境外商户推出银联卡优惠；二是系统自动完成优惠计算，保障了持卡人权益；三是营销机制灵活多样，可提供满额打折、报名立减、满额抽减、满额随机立减等优惠形式。

除了新增了实时立减系统之外，银联在移动支付上也下了不少功夫。目前，境内及港澳“云闪付”用户不但可在41个国家和地区使用银联移动支付服务，还可享受移动支付专属优惠和优惠券下载、查阅全球优惠资讯等服务；“优计划”跨境营销平台已覆盖境外17个国家和地区近7800家商户门店，持卡人可在52个平台下载优惠券，从而享受店内同期最优优惠；通过银联在线支付服务，多家知名国际航空公司、OTA、酒店集团为银联卡持卡人提供旅行预订专属优惠。

尼尔森的调研显示，超过三成的中国游客期待在出境游中获得交通、餐饮等领域优惠。为了满足游客的需求，银联的优惠活动中有近一半优惠商户都为旅行体验类。

交通出行方面，游客在莫斯科乘机场快线，可一“挥”过闸并享1卢布票价；自驾旅行的持卡人可在Hertz、AV IS多国门店享最高 75折及“租七免一”等优惠；搭乘巴黎观光巴士、南非毛毛虫豪华列车的持卡人也可获得折扣。

餐饮旅游方面，在日本，持卡人可在当地600余家知名餐饮商户享受最高9折优惠；在新加坡，持卡人可在当地众多餐饮、景点、购物等类别商户享受最高7折银联卡专属优惠。

另外，相比银联卡过去推出的优惠活动，现今的优惠活动覆盖范围更广。港澳、日本、东南亚等短线目的地以及美加、澳新、欧洲、俄罗斯等中长线目的地都涵盖其中，游客喜爱的“食住行游购娱”各类商户都有涉及。其中，“一带一路”沿线10余个国家和地区的商户也都参与了活动，捷克、匈牙利等地首次有了商家提供专属优惠。

各家信用卡优惠百舸争鸣

国庆黄金周期间，针对庞大的境外游市场，各家银行都在信用卡推广上下足了工夫。优惠措施五花八门，几乎覆盖了出行全程。优惠活动仍未截止，选择错峰出游的市民不要错过。

签证类：

凡招行信用卡持卡人通过掌上生活办理境外签证频道指定目的地签证产品并全额支付享10倍积分，出签率高达99.9%并享拒签全额赔付；凡浦发美国运通超白金信用卡持卡人及其直系家属可尊享五国白金签证，包括：澳洲三年多次往返白金签证、日本三年五年多次往返白金签证、法国多年多次往返白金签证、加拿大旅游签证绿色通道、美国白金签证，以及“V IP全球签”礼遇；凡浦发信用卡持卡人至指定众信旅游直营门店，使用浦发信用卡全额刷卡支付签证产品费用后，使用浦发信用卡境外线下刷卡消费满人民币5000元（以人民币入账金额为准），次月可享此次签证费用减免（最高500元）。同一持卡人可参与活动1次，需本人出行方可享受优惠。

产品类：

凡招行信用卡持卡人凭专属优惠码预订并支付Travelzoo旅游族度假产品享7%立减优惠；凡浦发信用卡持卡人至众信旅游直营店，使用浦发信用卡全额刷卡支付指定众信旅游境外旅行线路产品，可享立减300元优惠。同一持卡人可参与活动1次，需本人出行方可享受优惠；凡浦发信用卡持卡人至指定众信旅游直营门店，使用浦发信用卡全额刷卡支付指定众信旅游境外旅行线路产品后，使用浦发信用卡境外线下刷卡消费满人民币5000元（以人民币入账金额为准），可享旅行线路9折（最高1000元）优惠。同一持卡人可参与活动1次，需本人出行方可享受优惠。

机票类：

凡招行指定V isa信用卡持卡人通过海航服务热线95339购买海航所有国际及地区自营航线的中国始发单程、往返程机票享最高13%优惠；凡“东方万里行”会员持境内发行的浦发银行银联信用卡（卡号以62开头）在境外（除港澳地区）进行POS刷卡消费并累计消费满额，可获赠“东方万里行”里程奖励。

泊车类：

凡建行白金及以上龙卡信用卡银联卡持卡人可享机场1元停车活动；凡指定品牌工银信用卡个人持卡人可享机场泊车首日免费+85折优惠；凡工银JCB信用卡个人持卡人享最长5日免费机场代泊车。

租车类：

凡建行龙卡信用卡持卡人可领取惠租车价值1100元海外租车礼包或租租车88折优惠券；凡工银信用卡持卡人尊享Hertz全球租车9折+立减1天或升级车组活动。

W iFi类：

凡工银V isa金卡及以上持卡人在环球漫游预定境外免费W i-Fi5天或以上可减免2日租赁费用；凡工银万事达信用卡金卡及以上持卡人在漫游超人预定境外免费W i-Fi3天或以上享首2日免费，白金卡及以上持卡人租赁天数达8天或以上可享免费4天的优惠；凡工银JCB信用卡个人持卡人指定优惠国家或地区享最高7天境外W iFi免租赁费用。

住宿类：

凡工银信用卡持卡人入住泰国蒂瓦娜、都喜天阙、察殿酒店最优可享房价7折、餐饮8折、SPA理疗8折优惠活动；凡农行环球商旅卡持卡人月度消费满1000元可享受特惠价格预订温德姆精彩亚洲度假套餐一份（包含4天3晚住宿、早餐、酒店当地机场接送机服务）；凡广发V isa信用卡持卡人在俄罗斯、日本预定指定酒店可享最优9折优惠。

消费类：

凡招行V isa信用卡持卡人在新西兰、澳大利亚、日本精选商户可享最低8折优惠；凡工银V isa信用卡持卡人在欧洲指定机场免税店使用V isa网络支付，单笔消费满指定金额享立减10%专属优惠；凡建行龙卡信用卡V isa持卡人在The Bicester V illage Shopp ingCo llectionTM九大购物村消费可获得最高18%独家优惠；凡农行万事达信用卡持卡人在美国地区指定商户门店通过万事达卡网络以美元消费，即有机会享受积分免单及返现优惠；凡广发V isa信用卡持卡人在俄罗斯、日本预定指定商户消费可享最优75折优惠。

游客可以根据自身出行需求选办相应银行信用卡，节省下来的钱还可以再多买几样东西。各家银行信用卡的优惠覆盖面不同，想享受所有优惠就得拥有这么多张信用卡。短时间内一人办理这么多卡确实不容易，多人分开办理不同银行信用卡会更省时快捷。