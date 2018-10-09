银保监会首次发布普惠金融白皮书-科技手段助力小额信贷

见习记者 罗佳明

9月28日，中国银行保险监督管理委员会通过官网对外发布《中国普惠金融发展情况报告》摘编版，另外全文也将另行出版发行。

值得一提的是，这是我国政府部门首次对外发布的普惠金融白皮书。白皮书总结了近五年来普惠金融发展的主要成果。

新型信息技术层出不穷

白皮书中提到，运用互联网、大数据、云计算等金融科技手段，通过技术创新缓解普惠金融领域突出存在的信用、信息和动力问题，可以有力应对普惠金融可持续发展面临的挑战。

近年来网上银行、手机银行等服务渠道发展迅猛。截至2017年末，主要银行业金融机构的网上银行、手机银行账户数已达32.8亿户，主要电子交易笔数替代率平均达到79.6%，其中，手机银行交易笔数占主要电子交易笔数的31.8%。

据了解，前海微众银行、浙江网商银行等通过创新大数据模型风控模式，精耕个人小额消费贷款、电商贷款等细分领域。建设银行探索全流程线上融资模式“小微快贷”，2017年新增客户超过14万，当年放款1466亿元。

目前，在开展续贷业务创新方面，大型银行、股份制银行、邮储银行均已开展续贷业务，泉州银行创新续贷产品“无间贷”，截至2017年末累计为客户节约融资成本2.5亿元。

信贷审批方面，中国银行“信贷工厂”模式将授信流程从200多个步骤减少至23个，审批时间从2-3个月缩短为5-7个工作日，最快当天即可完成审批。完善贷款审批流程，探索运用零售业务管理技术，优化小微企业贷款审批政策和流程，压缩获得信贷时间。依靠互联网运营的模式，实现三分钟申贷、一秒钟放款、零人工介入的“310”贷款模式。银行业持续减费让利，降低普惠金融融资成本。2017年大中型商业银行对普惠金融客户取消收费项目335个、对387个项目实行收费减免，全年减费让利总金额约366.74亿元。

普惠金融发展成果显著

另外，我国普惠金融发展也还取得了基础金融服务覆盖面不断扩大、薄弱领域金融可得性持续提升、金融扶贫攻坚成效卓著等成果。

截至2017年末，我国银行业金融机构共有营业性网点22.76万个，较2013年末增长8.5%，银行业网点乡镇覆盖率达到95.99%。2013至2017年，全国人均拥有的银行账户数由4.1个增加到6.6个，全国银行卡人均持卡量由3.1张增加到4.8张。银行业小微企业贷款余额30.74万亿元，较2013年末增长73.1%，为1521万户小微企业提供贷款服务，较2013年末增长21.7%;银行业涉农贷款余额30.95万亿元，较2013年末增长48.2%，其中农户贷款余额8.11万亿元，较2013年末增长80%。

扶贫攻坚方面，截至2017年末，银行业扶贫小额信贷余额2496.96亿元，支持建档立卡贫困户607.44万户，占全国建档立卡贫困户的25.81%;向贫困户发放的扶贫开发项目贷款余额2316.01亿元;积极开展贫困人口商业补充医疗保险，全国25个省(区、市)1152个县(市)承办了针对贫困人口的商业补充医疗保险业务，覆盖贫困人口4635万人。

为促进普惠金融发展，在相关部门的积极支持和推动下，金融机构加大创新力度，针对小微企业、农户、新型农业生产经营主体等普惠金融重点领域“短、小、频、急”的金融需求，不断改进服务方式，打造专属产品服务体系。