公募基金评央行降准-稳定实体经济 利好股债两市

见习记者 王禹心

10月7日，国庆长假的最后一天，央行公告称自10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点，当日到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。除到期的约4500亿元M LF，此次降准还可再释放增量资金约7500亿元。

招商基金：货币财政政策将合力稳定实体经济

今年上半年，央行已经于4月和6月分别公告了两次降准。但在国内外形势不确定性增加的情况下，7月的国常会和政治局会议明确表态政策将更为积极，因而下半年继续降准已经有所预期。

央行为何选择该时点降准？

1. 9月26日召开的央行三季度例会上，央行已经表态后续将“高度重视逆周期调节”，此时出台政策表明了政策落实的迅速性；

2.十一长假期间，外围市场资产价格有所波动，央行选择交易日之前一天出台公告，体现了央行更加重视市场预期管理。

此次降准有何影响？

招商基金认为，降准有助于降低银行端负债端成本及弥补银行负债端流动性量的缺口，进而通过银行支持实体经济；此外，流动性更为充裕，国内利率可能下行，在海外利率普遍上行的背景下，央行需要在利率和汇率之间取得一定平衡，招商基金认为央行可以通过抬升实体经济基本面的预期以稳定汇率。

事实上，除了央行的降准措施以外，新华社也报道财政部部长称将以更积极的财政政策护航中国经济行稳致远。未来，货币财政政策将继续互相协调、合力稳定实体经济。

对A股市场而言，招商基金认为在当前位置不宜过度悲观，行业方面，继续关注基本面稳健、行业格局改善、估值相对更合理的板块，四季度金融地产板块和高股息率的优质龙头个股值得重点关注；主题方面，中央未来将重点扶持的新经济动能领域以及基建相关领域仍有结构性机会。

关于债市方面，地方债发行高峰期已过，前期地方债集中发行的资金需求压力有望缓解，此外，央行此次释放流动性将进一步释放债市资金供给，在名义经济增速仍在下行的背景下，债市行情可期，其中国债受地方债挤出的效应将有所减弱，而部分偏低等级的信用债价格也将受益于经济预期进一步修复。

富国基金：“意外降准”有利于国内经济与资产价格稳定

行本次降准选在国庆长假的最后一天，超出市场预期。国庆长假期间，美联储主席鹰派讲话、意大利不顾欧盟建议推高预算赤字，美国10年国债收益率升至3.23%创下近7年以来新高，引发全球风险资产集中走弱，美欧股市联袂下跌，港股市场更是下跌超4%。从降准时机选择来看，央行并没有在美联储9月加息之后的9月底，而是选择了国庆长假的最后一天。在这种背景下，央行政策的及时出手，对于压制国内无风险利率跟随上涨，稳定资产价格波动风险具有积极的意义。

年内美联储三次加息，我国央行则三次调降准备金率。央行货币政策不再跟随美联储加息而调升政策利率，而是选择了通过数量型工具引导流动性投放。考虑到8月份国内工业企业盈利增速下滑，9月份PM I数据回落，央行本次降准同样旨在维持利率相对稳定的前提下，促进国内经济增长，同时避免给汇率带来贬值压力。

从狭义角度来看，当前市场并不缺乏流动性，年初以来定向降准等一系列政策使得货币市场利率不断走低，流动性大量囤积在银行间市场；真正的问题在于信用扩张的通道受到阻滞，社融增速和M 1等指标尚未看到反弹。

综合来看，短期央行降准有利于缓解海内外市场冲击带来的悲观预期，平抑资产价格波动。对于A股市场，未来看涨的核心逻辑在于，中国的信用扩张如何见效，降低税费的举措将如何降低股权风险溢价。

诺安基金：央行年内多次降准利好债市

央行此次降准既是政策转向的延续，也是目前面对较强的外部压力需稳定内部环境的必要动作。其中，尤其需要考虑稳定就业、刺激民企活力。事实上，流动性此前相对较为宽松，但从今年前8个月的信贷来看，企业贷款总体比较疲软，资金传导不畅、民企贷款较为困难。此次降准的效果还是要看能否顺利传导到需要的地方。

从债市来看，本次降准释放资金，需先替换4500亿元到期的中期借贷便利(M LF)，然后额外释放增量资金约7500亿元，再叠加进入10月中下旬后的缴税因素，实际效果小于普降1个百分点的全面降准。央行年内多次强调“不搞大水漫灌”、“人民币汇率将保持在合理均衡水平上的基本稳定”，综上所述，国内货币政策真正回归到“以我为主”、稳健中性的轨道上来。

央行年内连续多次降准，对债市而言自然是利好大于利空，且来自资金面的利好更加明显。而尽管近期通胀预期上升、地方债供给放量，长债收益率暂时窄幅震荡、寻觅方向，但从中长期来看，无风险利率中枢震荡下行的趋势较为确定。总体而言，债券的长期配置价值可期，且利率债好于信用债，高等级好于低等级。

大摩华鑫基金：短期对股市利好，配置逆周期行业

摩根士丹利华鑫基金表示，降准还可再释放增量资金约7500亿元，对股市而言，短期内降准对股市的利好刺激，小于国庆期间外围市场资产价格波动的影响，但考虑到市场估值处于底部区域，前期的下跌已经释放了大部分风险，维持对市场走势谨慎乐观的观点，配置上以逆周期、低估值、相对稳健的行业或子板块为主。