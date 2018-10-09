人民日报评论员：发挥优势，把握东北振兴重点任务

深入推进东北振兴，事关我国区域发展总体战略的实现，事关我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的协调发展，事关我国周边和东北亚地区的安全稳定。

在深入推进东北振兴座谈会上，习近平总书记着眼国家发展大局，立足实现东北全面振兴、全方位振兴，明确提出了6个方面的要求，也是重大工作部署，对于我们推进新时代东北全面振兴，形成对国家重大战略的坚强支撑，具有深远意义。

以优化营商环境为基础，全面深化改革；以培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力；科学统筹精准施策，构建协调发展新格局；更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势；深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地；更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。习近平总书记科学把握形势，坚持问题导向，确立了全面振兴东北的重点任务，具有很强的科学性、指导性，是推进新时代东北全面振兴的重要方法论，为东北地区破解矛盾、扬长避短、发挥优势指明了努力方向。

把握东北振兴的重点任务，就要把深化改革摆在首要位置。东北地区发展面临新的困难和问题，解决这些困难和问题归根结底还要靠全面深化改革。在这次座谈会上，习近平总书记提出要“在谋划地区改革发展思路上下功夫，在解决突出矛盾问题上下功夫，在激发基层改革创新活力上下功夫”；强调要“重点从有利于深化供给侧结构性改革、有利于加快培育经济增长新动能、有利于激发各类市场主体活力、有利于增强人民群众获得感、有利于调动保护广大干部群众积极性等方面完善改革思路”。“三个下功夫”明确了深化改革的着力点，“五个有利于”突出了完善改革思路的总原则。按照习近平总书记的要求，坚定改革信心，做实改革举措，释放改革活力，提高改革效能，就能为新时代东北全面振兴提供强劲动力。

把握东北振兴的重点任务，就要把新发展理念贯彻到各个方面。新发展理念是指挥棒、红绿灯，是管全局、管根本、管长远的导向。只有依靠创新把实体经济做实、做强、做优，积极扶持新兴产业加快发展，才能激发创新驱动内生动力；只有培育发展现代化都市圈，形成东北地区协同开放合力，深入推进东北振兴与京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的对接和交流合作，才能构建协调发展新格局；只有贯彻绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，充分利用东北地区的独特资源和优势，更好支持生态建设和粮食生产，才能巩固提升绿色发展优势；只有深度融入共建“一带一路”，加快落实辽宁自由贸易试验区重点任务，完善重点边境口岸基础设施，才能建设开放合作高地；只有更加关注补齐民生领域短板，保障好城乡生活困难人员基本生活，加大东北地区公共基础设施领域的投资力度，才能让人民群众共享东北振兴成果。

实现东北振兴，是历史赋予我们这一代人义不容辞的使命。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于东北振兴的一系列决策部署，一以贯之、久久为功，东北地区就一定能重塑环境、重振雄风，实现全面振兴。

《 人民日报 》（ 2018年10月09日 01 版）