经济日报：“外资撤离论”实属危言耸听

有关外资撤离中国的论调，每隔一段时间就会掀起舆论波浪。所谓的“外资撤离论”，无非是看到某个跨国公司把工厂搬出了中国，于是就下个定论，说外资大量撤离。实际上，在中国改革开放40年的历程中，外资的进进出出是再正常不过的事，而无论是从数据上看，还是从跨国公司在中国的发展现状来看，“外资撤离论”言过其实，实属危言耸听。

在市场经济的大潮中，企业投资办厂或转移生产线，乃至关门倒闭原本是常态，无需过多聚焦解读，更不能恶意炒作。否则，便是给企业施加舆论压力，变相干涉其正常经营，破坏营商环境。近年来，随着支撑中国经济发展的要素供给条件改变，劳动力成本呈上升趋势，一些当年冲着中国廉价劳动力而来的“三来一补”企业，面临升级改造、转型发展。一些外企因势而变，调整企业布局，或关停部分生产线，或转移部分设备，这纯属企业的正常经营行为。但少数舆论就此夸大其词，凭其“听风就是雨”的鲁莽臆断，恶意炒作“外资撤离”，实属居心叵测，别有用意。

事实上，外资并未撤离中国，而是在不断地有序进入中国。有商务部的最新统计数据为证：今年前8个月，我国设立外商投资企业41331家，同比增长102.7%；实际使用外资金额865亿美元，同比增长6.1%。所谓的“外资撤离论”不攻自破。就最近被拿来说事的某日资企业而言，该公司并没有真正离开中国市场。面对中国本土企业的竞争，该公司一边关闭苏州工厂，一边投资10亿日元扩大上海工厂规模。可见，中国的劳动力等成本上升，并没有吓退“追风少年”，只是“风口”变了而已。该日资企业在华业务的调整，不仅不能证明所谓的“外资撤离”，反而表明外资企业对中国更有信心，在进一步优化对华投资结构。

今年是中国改革开放40周年，中国决定推动新一轮更高层次的对外开放，把改革推向纵深。在今年的博鳌亚洲论坛年会上，国家主席习近平宣布了中国扩大开放一系列新的重大举措。最近召开的国务院常务会议，明确提出要推动外商重大项目尽快落地，并确定3项措施，即深化“放管服”改革，外资与内资企业一视同仁；扩大鼓励外商投资范围；大力保护知识产权。

面对比以往更富吸引力的营商环境，众多外资企业不断释放投资中国市场的积极信号。美国车企特斯拉宣布将在上海投资设厂，规划年产50万辆纯电动整车；德国化工巨头巴斯夫计划在广东建立化学品生产基地，投资总额将达到100亿美元；埃克森美孚公司宣布将出资100亿美元在广东建设大型独资石化项目……

可见，外商对华投资不仅热情未减，而且信心更强，含金量更高。商务部的数据还显示，今年前8个月，高技术产业实际使用外资同比增长6.6%，其中电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业同比分别增长49.5%、74.2%和106.4%。中国持续优化的营商环境、庞大的市场、产业链配套能力和基础设施条件，让外商来华投资兴业面临更多便利、更多机遇。目光长远的外资企业正紧抓难得的历史机遇，大力投资中国经济高质量发展的“现在时”和可持续发展的“将来时”，与中国市场一起成长、一起进步、一起繁荣。（原文来源：经济日报 作者：徐惠喜）