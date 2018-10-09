习近平这样践行“蓝色信念”

新闻频道 来源：央视网 2018年10月09日 05:22

央视网消息：从定位海洋大国到建设海洋强国，改革开放40年来，特别是党的十八大以来，中国海洋事业蓬勃发展。

据统计，2017年全国海洋生产总值77611亿元，比上年增长6.9%。2012年——2017年，我国优良海水水质面积从287.73万平方公里增加到292.07万平方公里，四类和劣四类水质海水面积从9.25万平方公里减少到5.11万平方公里。

“建设海洋强国，我一直有这样一个信念。”

就如何建设海洋强国，习近平总书记提出四点要求，央视网特别梳理以飨读者。

提高海洋资源开发能力

综合开发沿海 形成大产业优势

沿海是我们辽阔的地域，是扩大对外开放的优势所在，我们切不可忽略了这一优势，也不能搞成单一的开发，而是通过综合开发，形成大产业优势。

——1994年5月26日，习近平在“海上福州”研讨会上的讲话

提高海洋经济增长质量

要加强海洋产业规划和指导，优化海洋产业结构，提高海洋经济增长质量，培育壮大海洋战略性新兴产业，提高海洋产业对经济增长的贡献率，努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

扩大海洋开发领域

发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑。要提高海洋开发能力，扩大海洋开发领域，让海洋经济成为新的增长点。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

走人海和谐、合作共赢的发展道路

要坚定走人海和谐、合作共赢的发展道路，提高海洋资源开发能力，支持海南建设现代化海洋牧场，加强深海科学技术研究。

——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

保护海洋生态环境

全力遏制海洋生态环境不断恶化趋势

要下决心采取措施，全力遏制海洋生态环境不断恶化趋势，让我国海洋生态环境有一个明显改观，让人民群众吃上绿色、安全、放心的海产品，享受到碧海蓝天、洁净沙滩。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

要从源头上有效控制陆源污染物入海排放

要从源头上有效控制陆源污染物入海排放，加快建立海洋生态补偿和生态损害赔偿制度，开展海洋修复工程，推进海洋自然保护区建设。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

绝不能再沿袭高投入、高消耗、高污染、低效益的传统工业化模式

发展海洋经济，必须坚持高起点谋划，走出一条特色鲜明的发展路子。要更加注重增长质量的提高，更加注重资源的集约利用，更加注重生态环境的保护，更加注重发展的可持续性，绝不能再沿袭高投入、高消耗、高污染、低效益的传统工业化模式，走粗放型的发展路子。

——2005年12月26日，习近平在舟山调研时的讲话

维护海洋自然再生产能力

要把海洋生态文明建设纳入海洋开发总布局之中，坚持开发和保护并重、污染防治和生态修复并举，科学合理开发利用海洋资源，维护海洋自然再生产能力。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

加快建设绿色可持续的海洋生态环境

海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。

——2018年3月8日，习近平参加山东代表团审议时的讲话

发展海洋科学技术

建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术

建设海洋强国必须大力发展海洋高新技术。要依靠科技进步和创新，努力突破制约海洋经济发展和海洋生态保护的科技瓶颈。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

重点在深水、绿色、安全的海洋高技术领域取得突破

要搞好海洋科技创新总体规划，坚持有所为有所不为，重点在深水、绿色、安全的海洋高技术领域取得突破。尤其要推进海洋经济转型过程中急需的核心技术和关键共性技术的研究开发。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

关键技术自主研发

发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量。

——2018年6月12日，习近平在山东考察时的讲话

重视技术进步和人才培养

海洋经济是高技术经济、开放型经济、综合性经济，要十分重视技术进步和人才培养，加强区域海洋科技创新平台建设，着力提高自主创新能力。

——2005年12月26日，习近平在舟山调研时的讲话

维护国家海洋权益

坚决捍卫国家领土主权和海洋权益

我们坚持战斗力这个唯一的根本的标准，深入推进练兵备战，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益。

——2017年8月1日，习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话

统筹维稳和维权两个大局

要统筹维稳和维权两个大局，坚持维护国家主权、安全、发展利益相统一，维护海洋权益和提升综合国力相匹配。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

做好应对各种复杂局面的准备

要做好应对各种复杂局面的准备，提高海洋维权能力，坚决维护我国海洋权益。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

坚持“主权属我、搁置争议、共同开发”

要坚持“主权属我、搁置争议、共同开发”的方针，推进互利友好合作，寻求和扩大共同利益的汇合点。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时的讲话

建设一支强大的人民海军

建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿，是实现中华民族伟大复兴的重要保障。

——2018年4月12日，习近平在出席南海海域海上阅兵时的讲话

（整理/余晓玲）