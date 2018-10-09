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习近平总书记在十八洞村首提精准扶贫
晨小君
大事件
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2018-10-09 14:55
来源：央视网
视频简介
精准扶贫、精准脱贫、全面小康，集中体现了我们党全心全意为人民服务的宗旨，体现了习近平总书记以人民为中心的发展思想。
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