首个全龄健康颐养社区落户申城 实现“三代无忧“生活

晨报记者 胡迎

在中国人延续千年的家庭观念里，三代同堂，尽享天伦之乐是家最美满的状态。随着社会的发展，快节奏的现代生活逐渐把传统意义上的“家”分拆两地甚至三地，而传统社区的配套和服务也无法很好地满足一家三代，特别是老人与孩子的生活需求，以家为情感纽带的传统生活成为了一种奢侈的理想。

面对家庭现状的种种困局，位于临港新城的东方颐城社区积极探索新的发展模式，将“有温度的传统东方生活”与社区开发相整合，以全龄、健康和颐养为核心概念，首创覆盖0-100岁的全生命周期全龄化健康颐养社区，让一家三代人的生活怡然自得，梦想成真。

覆盖0-100岁的全生命周期

项目细心规划了各类服务配套设施——老年公寓、养生会所、养生食堂、综合为老服务设施、健康管理中心、各类运动场所、儿童嬉戏游玩的设施、四点半社区课堂……基于对精神、文化、居住、养生等多个层面的生活构想，通过“智慧医疗”“智慧养老”“智慧家居”的硬软件平台，提供健康、生活、快乐三大管家服务体系。

养老机构为入住的老人提供全方位、系统化的养老服务，一系列的医养服务也将同步覆盖到“老中青幼”全龄段业主。孩子、大人、老人，三代人都能享受一站式、全生命周期的服务，在社区里健康、快乐地生活。

社区注重全龄互动活动，开设东颐书院、老年大学让不同年龄段的业主都能享受丰富的娱乐生活，少有所学、老有所乐，既弘扬了传统文化中的孝文化与邻里文化，又让社区生活丰富多彩，业主之间亲密和谐。

新中式海派风格下的宜居环境

位于浦东东南方向的临港新城，有着得天独厚的生态资源。

国内最大的人工湖滴水湖，约5380亩的滨海森林公园、约3500亩的54洞高尔夫、约1500亩的鲜花港三大城市生态公园，让这里拥有上海最好的空气质量。优越的环境，如同隐世的桃源般，成为家的天然庇护所，为老中青幼每一个家庭成员提供最坚实的健康生活壁垒。

作为上海最大的独立辅城，全球科创中心的功能定位，在大量企业入驻、人口聚集的趋势之下，作为全龄化社区的领创者，将民生工程与环境友好完美融合，为区域发展注入充沛的活力。

此外，为了营造舒适的生活空间，整个社区容积率仅为1，拥有洋房、叠加、联排三种物业类型，从玲珑小户到宽奢大宅，能够满足不同家庭的生活需求。建筑形态上，社区采用新中式海派风格，无论是土生土长的上海人，还是从世界和全国而来的新上海人，都能在社区的精致园林和建筑精髓中，读懂上海、感受海派文化。为了勾勒老有所享、幼有所顾、伴有所依的生活场景，更聘请桃花源的施工团队，香山帮的传统匠人，不惜成本和耗时，呈现“海派新贵、清雅江南”的东方意境。

而无障碍的电梯、步道让轮椅在社区也能畅行，公共空间的每一处细节让三代人更安心、更便捷、更舒适。