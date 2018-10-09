一个人战胜不了自己，制度设计得再缜密，也会“法令滋彰，盗贼多有”。做到严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。古人讲：“君子为政之道，以修身为本。”中国传统文化历来把自律看作做人、做事、做官的基础和根本。《论语》中就说，要古人所推崇的修身齐家、治国平天下，修身是第一位的。

——2014年5月8日，习近平在同中央办公厅各单位班子成员和干部职工代表座谈时的讲话

心中高悬法纪明镜、手中紧握法纪戒尺，知晓为官做事尺度

要坚持法治、反对人治，对宪法法律始终保持敬畏之心，带头在宪法法律范围内活动，严格依照法定权限、规则、程序行使权力、履行职责，做到心中高悬法纪明镜、手中紧握法纪戒尺，知晓为官做事尺度。

——2018年3月10日，习近平在参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时强调

“手莫伸，伸手必被捉”

要让每一个干部牢记“手莫伸，伸手必被捉”的道理。“见善如不及，见不善如探汤。”领导干部要心存敬畏，不要心存侥幸。

——2014年1月14日，习近平在十八届中央纪委三次全会上发表重要讲话强调

立“明规矩”、破“潜规则”

各级领导干部特别是高级干部要从自身做起，廉洁用权，做遵纪守法的模范，同时要坚持原则、敢抓敢管，立“明规矩”、破“潜规则”，通过体制机制改革和制度创新促进政治生态不断改善。

——2016年1月12日，习近平在十八届中央纪委六次全会上发表重要讲话强调

以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气

全党同志要深刻认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。

——2014年1月14日，习近平在十八届中央纪委三次全会上发表重要讲话强调

廉洁修身、廉洁齐家

古人说：“将教天下，必定其家，必正其身。”“莫用三爷，废职亡家。”“心术不可得罪于天地，言行要留好样与儿孙。”

在培育良好家风方面，老一辈革命家为我们作出了榜样。每一位领导干部都要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家，在管好自己的同时，严格要求配偶、子女和身边工作人员。

——2016年1月12日，习近平在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话

“善禁者，先禁其身而后人。”

改进工作作风的任务非常繁重，中央八项规定是一个切入口和动员令。中央八项规定既不是最高标准，更不是最终目的，只是我们改进作风的第一步，是我们作为共产党人应该做到的基本要求。“善禁者，先禁其身而后人。”各级领导干部要以身作则、率先垂范，说到的就要做到，承诺的就要兑现。

——2013年1月22日，习近平在十八届中央纪委二次全会上发表重要讲话强调

哪有动不了的人？！

我在这里跟大家语重心长嘱咐，要操这点心，家里那点事有时不经意可能就溜过去了，要留留神，防微杜渐，不要护犊子。干部子弟也要遵纪守法，不要以为是干部子弟就谁都奈何不了了，触犯了党纪国法都要处理，而且要从严处理，做给老百姓看。哪有动不了的人？！

——2015年12月28日至29日，习近平在中央政治局“三严三实”专题民主生活会上的讲话

“距谏者塞，专己者孤。”

古人说：“距谏者塞，专己者孤。”如果把监督当成挑刺儿，或者当成摆设，就听不到真话、看不到真相，有了失误、犯了错误也浑然不知，那是十分危险的。

——2015年5月18日，习近平在中央统战工作会议上的讲话

不留“暗门”、不开“天窗”，坚决防止“破窗效应”

要用监督传递压力，用压力推动落实。对违规违纪、破坏法规制度踩“红线”、越“底线”、闯“雷区”的，要坚决严肃查处，不以权势大而破规，不以问题小而姑息，不以违者众而放任，不留“暗门”、不开“天窗”，坚决防止“破窗效应”。

——2015年6月26日，习近平在十八届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话