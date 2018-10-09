减税降费有助于释放改革红利

来源：中青在线

一个有关中国经济的热点话题，最近出现在众多重要场合。

国务院总理李克强在天津举办的2018年夏季达沃斯论坛开幕特别致辞中，谈到了这个问题：中国政府正在研究“明显降低”企业税费负担的政策。

次日，一位来自日本的企业界代表抓住机会问李克强：“未来中国政府还将出台哪些措施来持续推进税收改革，切实降低企业负担？”

李克强说，下一步，面对错综复杂的国际形势和国内发展面临的困难挑战，中国将要实施“更大规模的减税和更为明显的降费”。他明确提出了增值税税率继续下降等举措。

据全国工商联调研报告，2017年制约民营经济发展的前三大影响因素是用工成本上升、税费负担重、融资难融资贵。

京东金融副总裁、首席经济学家沈建光认为，当前复杂形势下，从稳定市场预期来看，最迫切的举措就是减税降费。他向记者举例说，社保费率有大幅下降的空间，养老金需要进行结构性改革。中央已经提出划拨部分国有资本充实社保基金，当前是落实这一举措最好的时候。社保费率整体降低，确保总额不增加，是完全可以做到的，也是大家最关切的问题之一。

按照正在推进的社保征收机构改革，2019年1月1日起，社会保险费由税务部门统一征收。

在中国发展研究基金会近日举办的中国发展高层论坛专题研讨会上，全国政协外事委员会主任、全国社会保障基金理事会理事长楼继伟表示，去年，国务院印发了《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》。到今年3月，5家国有企业按照方案进行了试点。按照要求，试点完成后，会加快推进划转工作。“我希望加快推进进度，这也是十八届三中全会规定的改革任务，这项改革有利于改善国有企业的法人治理结构，还将有效增强社会保障体系的可持续性，从而有可能在精算基础上继续降低社保缴费，进一步稳定预期。”

北京大学国家发展研究院院长姚洋指出，政策出台需要关注外溢效应。比如社保征管改革，近期有的地区出现了税务部门追缴多年前社保的情况，有的企业一度压力很大。

国务院发展研究中心宏观经济研究部部长陈昌盛认为，社保征管改革方向是对的，不过在改革中，会有很多以前社保缴费不规范的企业面临巨大负担。他建议政府考虑设立一定的过渡期，避免造成大的冲击。

在夏季达沃斯论坛上，李克强总理回答那位日本代表提问时指出，中国政府要求的是在当前的情况下确保社保费现有征收政策稳定，“不得集中清欠”。实行新的征管体制以后，收费效率可能会增加，与此同时就必须明显降低社保费的费率，其目的就是不但不能增加企业的负担，还要减轻企业的负担。“政府要过紧日子，不能去为难企业，这样才能让人民过上好日子。”

中金公司首席经济学家梁红在中国发展高层论坛专题研讨会上指出，当前不管是提升自身的效率还是应对外部的挑战，社保征管改革后，需要关注的是社保费率是否合理的问题。劳动密集型企业受影响最大。

对社保问题，姚洋的一个建议是，社保费率不要只设定一个标准，最好能设定不同档位。很多中小企业和大企业承受能力不同。

“全球都处在一个减税的过程。从这个角度上我们也有减税的空间。”陈昌盛说。

春华资本集团主席胡祖六也指出，中国经济所处的国内外环境存在比较显著的不确定性。如果想要刺激当前的景气度，为未来经济持续成长打基础，“我觉得重点优先考虑减税”。

“我们需要关注财富效应的宏观影响。”重阳投资管理股份有限公司总裁王庆说，财富效应是影响人们消费行为的效应。当人们觉得自己有钱了，比如增加了收入或者房产、股票增值，就会倾向于多消费。如果从提振财富效应、提振投资者信心来讲，毫无疑问减税的效果更明显、更持久。

沈建光表示，税改是长效的机制转变，而非短期的政策刺激，更有助于为中国经济释放改革红利，帮助国家走出经济周期越来越短的怪圈。

作为经历了不同经济形势的企业家，娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后认为，当前关键问题之一是尽快扩大分配，提高居民收入。另一问题是给企业减税，并降低社保费率。表面看来，国家税收可能会有点减少，但实际上是税基扩大了，税收不仅不会减少，反而会增加。”（网站首页图：新华社图片）