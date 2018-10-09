新华网评：“假日经济”折射新时代新气象

来源：新华网

“我为祖国点个赞”系列网评之六

清哲木

国内游人次增长，旅游收入再创新高，零售餐饮销售额约1.4万亿元，品质化、个性化、体验式消费引领潮流……今年国庆黄金周七天，消费市场呈现的新特点、新趋势，成为展现中国经济活力的一个生动样本。

据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，国庆假期全国共接待国内游客7.26亿人次，同比增长9.43%；实现国内旅游收入5990.8亿元，同比增长9.04%。都市休闲、红色旅游、乡村旅游、自驾游、观光游览等旅游消费活动高涨。

根据各大电商平台的数据，升级类产品销量增长明显。天猫数据显示，10月1日至3日期间，智能翻译机销售同比增长361%，洗碗机销售额同比增长89%，包括扫地机器人等在内的智能机器人增幅更是高达332%。

商务部监测数据显示，一些线上旅游平台定制旅游销量增长50%以上。美团旅行的数据显示，黄金周期间，美团APP在出境游中的交易金额同比增长60%。其中，美食、景区门票两个品类的交易金额接近翻番。

商务部流通产业促进中心服务业研究室副主任陈丽芬说，这个黄金周期间，无论是购物、服务还是其他新兴消费，都呈现出显著的增量提质趋势。

消费终端的火热，呈现的是人民生活的不断进步，折射的是市场主体的旺盛需求和整体经济的良性运转，反映的是市场消费的巨大潜力与信心，传递的是中国实力与中国自信。

乘着新时代的列车，伴着13亿多中国人的合力，随着多元化消费格局不断构建、创新性消费市场不断完善，我们相信，中国经济定能“稳中有进”，实现高质量发展。（网站首页图：新华社图片）

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