习近平举行仪式欢迎安哥拉共和国总统访华并同其举行会谈

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平9日下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎安哥拉共和国总统洛伦索对我国进行国事访问。

习近平主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，全国人大常委会副委员长沈跃跃，国务委员王毅，全国政协副主席何立峰、何维等出席欢迎仪式。

陪同洛伦索访华的有总统夫人、经济和社会发展国务部长、国务部长兼总统民事办公室主任等。

军乐团奏安中两国国歌，鸣礼炮21响。

洛伦索在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。

两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。

随后，军乐团进行行进吹奏表演。

洛伦索是应习近平的邀请对我国进行国事访问的。

欢迎仪式后，习近平主席同洛伦索总统举行会谈。

习近平欢迎洛伦索对中国进行国事访问，表示很高兴在中非合作论坛北京峰会结束一个月后再次同洛伦索会面。习近平指出，北京峰会成功召开为中非、中安关系发展注入了新动力，带来了新机遇。双方要一道努力，继续推动中安关系积极、快速向前发展。中方对中安两国合作未来充满信心。

习近平强调，双方要增进政治互信，密切高层交往，加强战略沟通，相互理解和支持彼此核心利益和重大关切。中方对非洲国家的历史遭遇感同身受，坚定支持非洲国家人民反对外来干涉、自主选择发展道路。要落实中非合作论坛北京峰会成果，推动“八大行动”有关举措早日落地，推进共建“一带一路”，加强彼此发展战略对接，做强传统领域合作，拓展新增长点，为两国互利合作打造新亮点，促进安方工业化和经济多元化进程。要扩大人员和地方省市交往，促进中安文明互鉴、民心相通。要开展国际合作，密切多边协调配合，共同维护多边主义，建设开放型世界经济，推动国际秩序更加公平合理。

洛伦索表示，安中保持高层密切交往，体现出双方对两国关系的高度重视。长期以来，安中合作对安哥拉经济社会发展发挥了积极作用。安方期待进一步加强两国在基础设施建设及民生领域的合作，更好地助力安哥拉国家发展。中非合作论坛推动了中国同整个非洲之间的合作。非洲国家高度赞赏中国根据非洲大陆的实际需求开展对非合作，采取实实在在的举措，且不附加任何政治条件、不干涉非洲国家内政。中方在中非合作论坛框架内提出的合作计划对非洲国家发展具有非常积极的影响。希望安中合作能成为非中合作的典范。安哥拉重视中国在国际事务中的重要影响，高度评价中方为妥善解决非洲热点问题发挥的建设性作用。安哥拉支持多边主义，主张世界的未来应由各国共同决定，愿密切同中国在多边事务中合作。

会谈后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加。（网站首页图：新华社图片）