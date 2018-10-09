李强会见苹果CEO：只有不断创新发展，融入经济全球化，才能拥有更广阔的发展空间

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来源：上观新闻 作者：张骏



市委书记李强今天下午会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克。

李强说，当前，我们正按照习近平总书记对上海工作的指示要求，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。苹果公司不仅是一家杰出的企业，也是全球科技创新的重要标识。无论是一家公司，还是一座城市、一个国家，只有不断创新发展，融入经济全球化，才能拥有更广阔的发展空间。作为中国最大的经济中心城市，上海将按照中央要求，坚定不移扩大对外开放，全力打造国际一流的营商环境，为中外企业在沪发展提供更好服务。上海正积极发展代表未来方向的新兴产业，为创新创业提供更大舞台和机会。愿与苹果公司等国际知名高科技企业进一步分享创新经验，深化全方位合作，发挥各自优势，实现互利共赢，为上海发展注入更多新活力、新元素。希望苹果公司在促进上海与美国交流合作方面发挥更大作用。

库克对上海给予企业发展的大力支持和良好服务表示感谢。他说，上海是一座充满活力的创新之城，具有独特魅力和巨大吸引力。苹果公司有幸成为上海发展的一部分，见证了这座城市日新月异的变化，对上海未来发展充满信心。苹果公司将继续加大在沪投资，扩大合作领域，为上海经济社会发展作出积极贡献。

市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮参加会见。（题图来源：陈正宝 摄）