上海各界人士沉痛送别市人大常委会原副主任胡传治同志

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来源：上观新闻 作者：张骏

中国共产党优秀党员、忠诚的共产主义战士，原中国船舶工业总公司总经理、党组书记，上海市第九届、第十届人大常委会副主任胡传治同志（正部长级）因病医治无效，于2018年9月29日13时25分在上海逝世，享年88岁。今天上午，胡传治同志遗体告别仪式在上海龙华殡仪馆举行。

胡传治同志病重期间及逝世后，中央领导同志、其它有关方面领导同志以各种方式表示关心、慰问和深切哀悼。

今天上午，龙华殡仪馆大厅内庄严肃穆，胡传治同志的遗体覆盖着中国共产党党旗，安卧在鲜花丛中。10时30分许，市领导李强、殷一璀、尹弘、于绍良等，向胡传治同志遗体三鞠躬，作最后送别。市人大常委会、市政府、市政协相关负责同志和老同志，有关单位和部门负责同志，胡传治同志亲属、同事、生前友好也前往送别。

胡传治同志逝世后，送花圈或发唁电的还有中共中央组织部、全国人大常委会办公厅等。

胡传治同志1929年12月出生，湖北武昌人，1954年3月加入中国共产党。

胡传治同志为新中国建设和改革开放事业奉献了毕生。在中华造船厂工作期间，他总结改进船舶工艺和技术，攻克了很多关键性的技术难题，完成了建造我国第一代导弹驱逐舰等许多国家级重要任务。他先后担任上海江南造船厂党委副书记、副厂长、厂长，中国船舶工业总公司副总经理，总经理、党组书记。他带领职工努力完成“远望1号”“远望2号”航天测量船的建造工作，为我国航天测量事业起步打下良好基础。他坚决贯彻执行党的改革开放政策，不断推进船舶生产条件及管理模式转型，积极开创船舶出口新局面，推动船舶行业整体发展壮大，为我国船舶工业快速崛起作出了重要贡献。担任上海市人大常委会副主任后，他深入开展调查研究，在国企改革和浦东开发开放等工作中，主持推动了多项立法，为地方民主法治建设和市场经济发展贡献了智慧和力量。离开工作岗位后，他依然关心关注国家船舶事业的建设和发展，积极参与了外高桥造船有限公司、长兴岛造船基地等选址、规划和建设。

胡传治同志对党无限忠诚，对事业无限热爱，对人民群众满腔热忱。他兢兢业业、勤勤恳恳，精益求精，严谨细致；他善于学习、认真负责，深入基层、求真务实；他关心同志，爱护干部，重视人才；他生活简朴、淡泊名利、低调朴实、正直清廉。胡传治同志的一生，是革命的一生、奋斗的一生、全心全意为人民服务的一生。他崇高的革命品质和宝贵精神遗产，永远值得我们学习和敬仰。（题图来源：东方IC）