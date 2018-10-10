韩松落

看《找到你》，想起的是宫部美雪的推理小说《火车》。

《找到你》里，律师李捷，在漫长的一天（因为工作和应酬）结束后，回到家里，发现保姆孙芳带着女儿消失了。为了寻找孙芳下落，她找到了孙芳以前的同事、同乡、男朋友，从他们的口中，孙芳的半生慢慢被勾勒出来。

宫部美雪的《火车》有相似的结构。老侦探本间的侄儿即将和未婚妻结婚，未婚妻却突然失踪，为了寻找她，本间走遍日本各地，慢慢拼凑出这个女孩无比悲凉的一生。

《找到你》和《火车》一样，都用寻人作为结构故事的方式，因此有了极强的悬疑感。但《找到你》之所以要找到孙芳，不只是为了找回失踪的孩子，而是为了找到她的半生，找到很多和她一样的女人的一生。

因为用了寻找作为结构故事的方式，《找到你》里两个女人身上，有了两个时间概念：李捷的48小时，孙芳的半生。孙芳的半生，是李捷在48小时的不断叩问、追击中，慢慢显现出来的。故事对李捷的过去，没有太多的着墨，和她的过去有关的，只有她的前夫、婆婆以及客户、同事，还有两个关键信息，她并不宽敞的居所和她的全部存款，284000元。这些碎片，和她的寻找结合在一起的时候，她的半生也慢慢显影。她的出身并不富贵，她也不是从一开始就那么冷漠的，孙芳是在逃亡，她又何尝不是在逃亡。身为女人，落地就成了逃犯。逃亡者有奇妙的共振，所以当孙芳的一生开始浮现，她给自己包裹的硬壳也开始在共振中脱落，她在渡轮上在法庭上说出的都是肺腑之言，这种肺腑之言，是有善良柔软底色的人才能说出来的话。

马伊琍扮演的孙芳，和姚晨扮演的李捷，是女人的两种形态，两种形态并没有完全割裂，不管她们身处什么阶层，当她们同为女人，就是同一个阶层，四海之内皆姐妹。在故事的最后，出现了一座具有象征意义的海岛，而两个女人在去海岛的路上相遇，并且发出号召：“大海那边是海岛吧，我们一起去看海岛。”

两位女演员的表演，都非常精彩。马伊琍的精彩更容易识别，因为她扮演了一个和自己过去的角色、娱乐圈形象、时尚形象差异很大的乡下妇女，这个角色更容易打动甚至撼动人。姚晨的表演难度，并不逊于马伊琍。属于姚晨的时间是48小时，而这48小时里，她只有一身衣服，处于一种状态（惊恐、焦虑、歇斯底里、崩溃边缘）之下，她只能精雕细刻，在惊恐之中演出惊恐，在崩溃之上演出崩溃，甚至要给出终极一跃，那终极一跃，就是在冰箱里发现孩子时的极度惊恐。

在上海国际电影节 《找到你》的首映式上，当主持人问姚晨，如果马伊琍因为这个角色获奖了，她会怎么看，姚晨笑答：“她要得奖了，也有我的一半”。其实，女人的命运，也是一半一半，一半靠自己，一半靠别的女人，因为只有相同处境的人，才会相互支持。女人们互相支持、互相帮助，才能完成各自的角色。在《找到你》的最后，李捷和孙芳在渡轮上相遇了，她们的目光相撞，她们的角色完成了。那个瞬间，是这几年的华语电影里最令人心颤的瞬间。

小说《火车》结尾，也有一个令人心颤的瞬间。故事最后，侦探本间终于找到了那个迫于无奈作恶无数的隐蔽的主人公，本间看着她，有一种他自己也没发觉的惺惺相惜，“其实我见你，是想听你说自己的故事。你之前没有告诉其他人的故事，你一个人承担的往事，你逃亡的岁月，你销声匿迹的岁月，你一点一滴累积的人生故事。”

我们也得承担起属于自己的那一半责任，静下来，听听彼此累积的人生故事。