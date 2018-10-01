中篇评弹《蒋月泉》11月亮相艺术节-用评弹艺术还原评弹宗师一生

晨报记者 邱俪华

为纪念评弹一代宗师蒋月泉先生的百年诞辰而举办的系列活动，自去年《寻找·蒋月泉》评弹专场演出获得强烈反响后，并未就此鸣金收兵。将大师生平故事和“蒋调”经典作品结合起来的原创中篇评弹《蒋月泉》将于11月11日-16日在上海大剧院中剧场上演。

值得一提的是，作为第20届中国上海国际艺术节“江南韵·上海情”板块重头戏，这部原创作品将和沪剧《敦煌女儿》、古诗词演唱会《诗魂词魄》一同，展现江南文化、海派文化的魅力。

创新形式讲述“一代宗师”

此番亮相的原创中篇评弹《蒋月泉》，由上海艺动天下文化传播有限公司荣誉出品，上海评弹团共同推出。

中篇评弹《蒋月泉》以评弹艺术形式来展现评弹宗师蒋月泉的一生，可谓是一次崭新的尝试。这一中篇采取集体创作的形式，由朱信陵、司马伟、秦建国分头执笔完成《情迷歧途》《凤凰涅槃》《艺登巅峰》三回书目，精于评弹唱词研究和写作的窦福龙则统筹撰稿，统一人物和风格，既体现唱词的典雅和文学性，又强调文采流畅、雅俗共赏。

作品自去年蒋月泉先生百年诞辰纪念活动之后便启动创作，经集中商讨、拟定提纲后确定人物事件、写作角度，不断修正、加工、提高，来来去去写了四稿。

参与创作并演出的秦建国表示：“我们试图通过这部作品，让更多的人走近蒋月泉、了解蒋月泉、喜欢蒋月泉，从而也让评弹艺术走得更远。”

“大评弹”融合名家新秀

值得一提的是，在长三角文艺发展联盟不断推进的当下，原创中篇评弹《蒋月泉》也以大评弹概念、大协作融合集结了当今评弹界出类拔萃的名家和最具潜力的新秀。星光熠熠的阵容中既有苏州评弹名家盛小云、张建珍、陈琰、钱国华，也有上海评弹团生力军秦建国、高博文、黄海华、姜啸博、王萍、王承、侯骁晟、吴啸芸等。两地评弹界的强强联手，让这部新作更具“含金量”。

采访中，中国曲艺家协会副主席、江苏省曲艺家协会主席盛小云直言：“蒋月泉大师在评弹界人人敬服，无论是他的人品还是艺德，都是我们后辈的楷模。听说是围绕他的生平创作的作品，大家都积极踊跃参与，绝无二话。”作为关门弟子，肩负着传承、弘扬蒋派重任的秦建国坦言：“用评弹来说蒋月泉、唱蒋月泉、演蒋月泉，也是想通过大师的一生，让后辈演员得到启迪，明白自己肩负的责任，不懈努力，勤奋学习，勇攀高峰，树立为传统文化，为评弹艺术事业做出奉献的信念。”