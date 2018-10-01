上海国际舞蹈中心对外开放两年-在这里，开启舞蹈美学的探索之旅

晨报记者 殷 茵

作为上海新的文化地标，上海国际舞蹈中心自2016年10月1日对外开放至今，已成功开放运营两年。敞开大门的上海国际舞蹈中心，秉持公益惠民、开放共享的理念，也成为舞蹈爱好者的乐土。在这里，不仅可以看到一流的演出，还可以参与各类舞蹈艺术活动，亲身感受舞蹈艺术魅力。10月2日，上海国际舞蹈中心推出两周年嘉年华系列公益活动，用精彩纷呈的活动，为市民们开启一段舞蹈美学的探索之旅。

10月2日上午十点半，上海国际舞蹈中心首次全区域向市民开放参观，40多名舞蹈爱好者分为两个批次，先后参观了上海市舞蹈学校、上海芭蕾舞团、上海歌舞团和上海国际舞蹈中心剧场。在工作人员的导引与讲解下，上海国际舞蹈中心这片舞蹈沃土上的故事被一一讲述。下午一点，两场公益讲座与工作坊在两个剧场同时举行。上海芭蕾舞团团长、上海市舞蹈家协会主席辛丽丽在大剧场开讲，为舞蹈爱好者们讲解芭蕾的艺术魅力。实验剧场内，上海歌舞团创作室副主任、国家二级导演吴欢则以公益课堂的形式带领舞蹈爱好者们体验了藏族和傣族的民族舞蹈，感受民族舞蹈的艺术魅力。随后，乌拉圭舞蹈艺术家欧亨尼娅·希尔维拉·奇里米尼在大剧场带来“Sou l Training”舞蹈工作坊。除了讲演与工作坊，现场激情四溢的巴西鼓舞、舞蹈快闪秀等嘉年华表演，也让舞蹈爱好者们体验了舞蹈带来的自如之感。

对外开放两年来，上海国际舞蹈中心已开展各类公益活动近130场。无论是上海国际舞蹈中心发展基金会的“舞空间”公益讲座与课堂系列、上海芭蕾舞团的“芭蕾大师公开课”系列、舞蹈中心剧场的“舞者计划”系列艺教活动等常态化活动，还是“两团两校”各自开展的公益演出、开放体验等多元活动，都在不断拉近艺术与生活的距离。

上海国际舞蹈中心发展基金会秘书长王延表示：“我们希望大家都能够来到舞蹈中心，不仅是看演出，还能通过亲身参加一些公益的艺术活动，了解更多关于舞蹈的故事，为他们打开对舞蹈的热爱之门。”