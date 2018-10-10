一个“里家军”，一个“沈家军”-同是国足 各有乾坤

晨报记者 甘 慧

随着国家队与国足集训队训练营的集结，中国足坛出现了一个奇特的现象——两支国足：一支由里皮率领备战明年年初的亚洲杯；另外一支集结了国内55名U25队员，目标是2022年卡塔尔世界杯。尽管同是国字号队伍，但却大不相同。

8日“里家军”在苏州集结，备战阿联酋亚洲杯，此次集训期间球队将进行两场热身赛，对手分别是印度队和叙利亚队。球队报到当天，很多队员还是一如以往，穿着名牌衣服，背着名牌包。球队下榻的是苏州金鸡湖凯宾斯基酒店。这个酒店坐落在美丽的金鸡湖和独墅湖间，与万顷碧波的湖面相映生辉，风景非常好。

与之形成鲜明对比的是在北京体育大学集中的国足集训队。许多队员身着运动服到球队报到，走在大学的校园里，都看不出他们是年薪百万的足球运动员。集中之后，队员入住学生宿舍，在学生食堂就餐。队里还规定，即便是去食堂吃饭，都要全队统一排队前往。8日队伍集结完毕当晚，由体育总局和中国足协联合成立的世界杯特别备战小组成员召开了首次动员大会，强调了相关纪律。训练营负责人要求队员们重视本次集训，不能有抵触情绪，如果有球员被淘汰的话，可能会遭到相应的停赛处罚。

根据安排，这两天球队将首先对所有参加集训的队员进行身体机能测试和生理机能测试，随后球队会被拉到泰安进行为期约一个月的军训。11年前，为了备战2010南非世界杯，国足进行了全封闭军训和集训，但效果并不显著，国足没能冲进南非世界杯。集训队军训之后，球队将会移师昆明进行训练。不过，跟以往不同的是，即便是在球队集结之后，足协仍然没有公布这支队伍的详细备战计划。教练组和队员们也是非常谨慎，主教练沈祥福，副领队林乐丰、杨晨，甚至是前来帮忙的邵佳一，全部都拒绝了媒体的采访。

球队集结的当天，有人在网络上曝光了一张球队训练安排图，图上显示球队将一天跑4个一万米，还有1个5000米的有氧跑训练。对于这个消息，足协予以否认。足协相关人士称这个训练计划完全与国足训练营无关，这一行为完全是妖言惑众，要严查是谁散布的谣言。