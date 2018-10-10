晨报记者 孙俊毅
本周三被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括日联杯、国际赛等。
周三001日联杯 10日18:00
鹿岛鹿角VS横滨水手
鹿岛鹿角上轮联赛逼平日职联榜首球队川崎前锋，球队在近8场比赛取得6胜2平保持不败，但四线作战的他们目前已经历连续三周的一周双赛，体能吃紧，后腰三竿健斗和中卫郑升炫出征国家队。横滨水手上周末击败札幌冈萨多取得联赛三连胜，基本完成保级任务。鹿岛鹿角四线作战，相对来说对日联杯的重视程度有限，横滨水手有望不败。
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周三002日联杯 10日18:00
柏太阳神VS湘南海洋
柏太阳神上周末在联赛客场击败争冠球队广岛三箭，终结各项赛事四场不胜。湘南海洋则在上轮保级生死战中客场击败鸟栖砂岩。本场无论主队或客队仍需为联赛保级而战。
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柏太阳神（-1）VS湘南海洋 负
周三003国际赛 11日02:45
意大利VS乌克兰
意大利前两场欧国联只拿到1分，加上友谊赛已经连续4场不胜，主帅曼奇尼压力不小。乔文科时隔三年后再次入选国家队，巴洛特利和贝洛蒂没能入选；缺席上一期名单的巴黎圣日尔曼中场维拉蒂和罗马边卫弗洛伦齐回归。乌克兰两场欧国联取得连胜，加上友谊赛他们已经连续7场不败，主帅舍甫琴科的年轻化改革很有效果。乌克兰队状态更佳，意大利队很难占到便宜。
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意大利（-1）VS乌克兰 负