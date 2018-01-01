上海劳力士大师赛 费德勒今晚开启卫冕之旅-“费式匹萨”率先脱颖而出

晨报记者王嫣 制图张继 摄影顾力华 王嫣

上海劳力士大师赛昨晚迎来了第一位巨星出场：德约科维奇2∶0轻取查迪率先进入第三轮。今晚8点，头号种子费德勒将开启他今年的卫冕之旅。不过在后厨，费德勒个人配方的“费常美味”匹萨已经在又一年的匹萨点单大战中脱颖而出，有望连续第二年成为上海劳力士大师赛最受球员欢迎的匹萨。

费德勒匹萨“费常美味”

德约个人定制无面筋素食

1999年，作为希尔顿酒店的实习生，“小白”严迪烈第一次参与到喜力公开赛的餐饮服务。一晃19年，他见证着上海网球赛事从喜力到大师杯、到永久的ATP1000大师赛的成长，而他自己也成长为静安昆仑大酒店宴会厨房的厨师长了。

上海劳力士大师赛连续5年被球员评为“ATP1000最佳赛事”，上海劳力士大师赛的球员餐厅也连续5年被评为最佳餐厅。尤其是3年前，增加了现制匹萨的服务，备受好评：为了增加娱乐性，我们还搞了配方比赛。一共12款匹萨，ATP排名靠前的几位球员和赛事官员推出各自的配方，看最后谁的配方被点得最多。

根据“小白”提供的菜单，我看到“费常美味（FIGELICIOUS）”，显然这款匹萨来自费德勒。“这款匹萨加了无花果，无花果（FIG）和费德勒都是F打头，所以就有这个命名。”除了无花果，匹萨中还加入了帕尔马火腿、新鲜芝麻菜、松露油、法式奶油和芝士，显然这是一个非常符合大众口味的配方，怪不得“费常美味”在去年14天比赛全程中被点了240多个，以超过第二名90个的巨大优势夺魁。“去年决赛捧杯之后，他又回到餐厅，领了匹萨大奖。我们在匹萨上写了‘1st’，他也很开心。”

看看另外几款，“胖托尼（FAT TONY）”一看就来自捣蛋侄子纳达尔。重奶酪、干酪脆、玛格丽塔酒，这个配方还真是“重口味”。至于“金德匹萨（NOLE）”当然是德约的个人配方，因为过敏体质一直食用无面筋食品的德约，推出的匹萨也是“四重奶酪的无面筋匹萨”。口味嘛，“小白”厨师长说无面筋食物吃起来都“酥哒哒”的，你可以在家做一个试试。

“球员餐厅”好吃的可不止匹萨。“小白”介绍，赛事14天，餐厅向350位球员提供西式自助餐和中餐、日料的点餐、打包服务，而且是从午餐到晚餐，不间断。相应地，“小白”和他的团队就要从早上7点忙到晚上9点半。100人在酒店准备，90人在现场制作，中间的半成品通过冷链运输，确保食材的质量。“所有食材中牛肉消耗最大，每天大约150至200公斤，鱼70-80公斤。”

此外，“球员餐厅”还要接受“个人定制”，比如德约科维奇通过营养师提交的“个人菜单”：藜麦，米做的牛奶配蔬菜、芒果和大量果仁。“小白”厨师长证实德约吃素，但并不缺营养。“藜麦里的蛋白质高于很多肉类、脂肪会低于很多肉类，所以他吃这个可以负荷他比赛的体能需要。不仅是德约，运动员吃这个的挺多的。”

每分钟录入近300词

再重的口音她都能应付

今年法网决赛后，纳达尔来到新闻发布会，穿过满屋子的记者径直走到速记员琳达面前，亲了她两边脸颊。别尖叫，这是他们十多年友谊的表达方式。而如此贴心的表达方式背后，琳达所付出的努力和经历的过往随着时间的累积都续成了一段段趣谈……

“每站比赛，跟纳达尔第一次见面的时候，他就会走过来给我一个吻，然后问候‘你好吗’。最后离开的时候也是，不管是提前离场还是捧杯夺冠，他都会再来吻我一下，两边脸颊，然后说‘明年见’。”琳达说，“他真的很贴心。其实大多数球员不大放得开，他们还是不大信任我们，怕我们把他们原话记错了。当然，每年在各个赛场见很多次之后，成了熟面孔，他们也会跟我们打招呼‘嘿，你好吗？’‘你好！’……气氛也舒服、挺友好的。但第一次被纳达尔亲脸颊的时候，那真是太荣幸了，完全超出认知。”

当然，纳达尔亲的不止是琳达，其他的速记员婶婶他也一样送上贴心的吻。因为刚出道时他口音太重、语法又有很多错误，做他发布会的速记很辛苦，纳达尔用他的方式表示歉意和感谢。但琳达怎么说？“我们是专业的，再重的口音我们也能应付得来。”

琳达说，她做速记这一行已经36年了。前25年是法庭速记，天天跟法官、律师打交道，为各式各样的证人录证词。11年前，她离开了法庭，开始满世界旅行，为各种赛事服务。生长于美国凤凰城的琳达说，即便是在美国国内，她也是到处飞。“跟着赛事，我去到很多不同的地方，在世界各地都交了朋友。我这本护照真的用到极致了。”

琳达说，上海劳力士大师赛是她最爱的赛事之一，“还有伊斯特本，完全的英国调调，非常有魅力；悉尼赛，那儿很美；印第安维尔斯，甜品好吃……”她就这样如数家珍起来，当然超乎所有赛事之上，她最爱的还是法网。“因为那是在巴黎呀！巴黎真是最棒的城市，我已经去了20次了。”

做赛事录入，可以全世界旅游，可以得到纳达尔的吻，还有什么好处？琳达说，“我们很职业的，我们也必须表现得让人信任，所以球迷做的事情我们是不会去做的。”当然也有破例，“有次有个朋友给了我一本台历，每一页都有费德勒的照片，这人是费德勒的铁粉，她自己做的这个本子。我就去跟ATP申请说，等发布会结束、记者都走光了之后，我能不能请费德勒拿着这个台历拍个照。费德勒同意了，拍了好几张。”

琳达对她的工作非常着迷，也非常骄傲。“你看到电视直播，一个人在讲话，下面滚动字幕就出来了，这就是我们干的。我经受过2年专业训练，工作过程中也去学习不同的语言习惯，去训练一分钟录入260-300个单词……”

那么这积年累月、不计其数的发布会记录中，琳达记住了哪一句呢？“当马拉特·萨芬退役的时候，人们谈到‘遗憾’，而他说，你有遗憾说明你没真正学到东西，即使是错误，都塑造着你的人生。”

琳达还特别欣赏纳达尔和费德勒在发布会上的表现。人们总是让他们比来比去，让纳达尔跟费德勒比，让费德勒跟纳达尔比。但他们俩都说，你们不能这么比。你不能嫉妒别人所拥有的，这是两个不同的人生，你有你自己的所得。