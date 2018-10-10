从现在起到12月底-新闻晨报车尚和你一起“拼了”

晨报记者 邬思蓓

几年前，有人预测：到2018年，80%的现金使用将会消失、80%的书店将关门、90%的记者会失业、80%的银行员工将下岗、30%的服装店、鞋店将关闭.......其实，当2018年已经过了一大半的时候，我们会发觉世界似乎没有那么遭，只不过有些事情在沿着这个趋势行进。在汽车行业内，2018年是中国汽车行业传统与创新势力短兵相接的历史时刻，产能过剩、成本上升、同行业竞争加剧、电商夹袭，导致所有的传统销售渠道毛利低下，也可以说是危机与机遇并存的。在新能源技术、人工智能、信息技术、物联网技术等高新科技的共同推进下，新能源充电时长、续航里程等使用痛点问题正在逐渐消弭，新能源与智能化的高度融合已成为必然。研发模式、商业营销模式、服务模式、甚至竞争模式都正在发生着结构性颠覆，以汽车主机厂为产业核心的运行态势也正在向开放式、融合式进行演变。

总体来看，今年的车市还是有不少新东西展现出来的。新环境，关税下调，汽车产业竞争进一步加剧；新能源，智能网联新能源汽车进入快速蓬勃发展轨道；新模式，移动出行与智能化深入行业细分；新体验，全新定义及引领汽车新生活；面对汽车产业的技术变革驱动，智能互联浪潮的风起云涌，汽车后市场万亿级市场份额的蓝海诱惑等等行业趋势，中国车企在传统与新兴主体间也在不断探索创新型汽车新销售网络模式，新能源流通体制建设，通过跨界融合，智慧交通和智能出行，使产品变革创新。

在2018年推出的众多新车型里面，如何也用新的方式来评选出一些出彩的、有亮点的和真正适合消费者新口味的车型，也是各大媒体和平台所需要思考的问题。从现在开始到年底，《新闻晨报》将携手各大汽车品牌举办东方车市风云榜评选，揭示2018上海车市消费趋向，引导车市未来消费方向。东方车市风云榜暨中国新主流媒体汽车联盟总评（上海）榜是全国年度总评榜的主要评选依据。评选将通过《新闻晨报》报纸、周到、微博微信全方位开展宣传，打造国内评选新高度，以权威影响力构建消费者和车企之间的沟通桥梁。汽车联盟由26家主流媒体组成，1700万份发行总量，覆盖全国9.4 亿人口，秉承“公正、公平、公信”，是消费者的消费导向。

活动将于9月启动，持续至12月底结束，共设立26个奖项、多个评选环节拥有消费者评选、专家、KOL评选和媒体评选多种权威方式。此外，2018东方车市风云榜评选还将引入全新的微信小程序——大众共同参与的“极速比拼”汽车拼图微信游戏。“极速比拼”游戏时间为7周，每周推出8款车型拼图。每周风云榜单前三名，奖励油卡一张（价值200元）。7周游戏结束后，将产生总榜单的冠亚季军，给予奖励，奖品分别是：IPHONE运动耳机（价值2200元）；遥控无人机（价值1500元）；智能体脂称（价值1000元）。最后通过新闻晨报报纸、晨报微博微信、周到app等评选渠道投票获得年度大奖的车型和品牌将成功获推参与全国总评榜的评选资格。