补贴后售价15.9-16.6万元-东风日产轩逸·纯电满格上市

2018年9月25日,东风日产在全国首个宣布全面普及清洁能源车的省份——海南,举办了“2018轩逸之夜暨轩逸·纯电上市发布会”,活动现场轩逸·纯电SYLPHY Zero Em ission正式宣告上市,官方指导价为24.3-25.4万元,①综合补贴后售价15.9-16.6万元。与此同时,针对新生代智趣家庭对智能科技的升级需求,东风日产还特别推出了2019款轩逸,官方指导价为11.9-16.15万元。

为了让更多消费者体验到日产智行科技的魅力,除了极具诚意的价格以外,东风日产还为轩逸·纯电SYLPHY Zero Em ission的用户打造了2年0息、3年15%低首付或最低日供66元的无压力购车金融政策。而对于置换用户则最高可享5000元补贴的置换礼,让更多消费者轻松畅享与全球同步的纯净新生活。

作为日产智行科技落地中国的首款战略车型,轩逸·纯电SYLPHY Zero Em ission是全球纯电销冠LEAF聆风和家轿王者轩逸强强联合的优秀结晶。凭借系出名门的满格实力,轩逸·纯电SYLPHY Zero Em ission为中国消费者带来了更专业、更可靠的移动出行新方式。

轩逸·纯电 SYLPHY Zero Em ission搭载日产全球领先EV技术,与LEAF聆风同平台研发,核心技术一脉相承。此次,轩逸·纯电SYLPHY Zero Em ission共发布2个版本——智领版与智尊版。凭借诚意十足的价格,以及满格的产品实力,轩逸·纯电 SYLPHY Zero Em ission必将受到更多消费者的关注与喜爱。另外,针对新生代智趣家庭对智能科技的升级需求,东风日产还特别推出了2019款轩逸。其中,发布会现场公布了三个版本车型搭载了东风日产自主研发的“智行+”车联系统,该系统具备智能语音控制、车载全时导航、远程实时监测、24小时随心娱乐、车载W i-Fi热点、流量无忧等6大极具人性化的功能,是一套更懂你、更聪明、更安心的智能车联系统。

日产智行科技落地中国的首款战略车型——轩逸·纯电SYLPHY Zero Em ission的正式上市,以及轩逸全品牌搭载“智行+”车联系统,是东风日产迈向智能化的新里程碑,同时,也象征着日产智行科技在中国市场的普及。 (焦坚英)